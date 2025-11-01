Fotografa il muso dell'aereo: medico lasciato a terra da EasyJet

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell'aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce «un episodio surreale e inaccettabile» è Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di Motore Sanità, che denuncia di aver subito «un trattamento increscioso» all'aeroporto di Malpensa, dove gli è stato «impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet», che sostiene invece di avere agito per «la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio».

Lo scorso 28 ottobre Zanon era in partenza da Malpensa per Marrakech. «Mentre raggiungevo l'aereo - è la sua ricostruzione - ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. Un gesto del tutto innocuo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Subito dopo, però, un addetto alla sicurezza si è avvicinato intimandomi di cancellare la foto. Ho spiegato, con calma, che non avevo alcuna intenzione di farlo, non avendo violato alcuna norma, ma una volta a bordo, «lo stesso addetto mi ha seguito, dichiarando che se non avessi cancellato la foto non sarei partito. Così è stato.

Nel frattempo, un passeggero si è sentito male e io, da medico, sono intervenuto

per soccorrerlo. Nonostante ciò, dopo il mio intervento, il comandante mi ha chiesto di scendere». Easyjet parla di «un comportamento inappropriato al gate» del passeggero che per questo motivo non è stato ammesso a bordo.