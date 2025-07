Francesco Arca e il bacio sul collo a Elisabetta Gregoraci in barca: "Era un continuo cercarsi con lo sguardo"

Scintille d’estate tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca? A insinuare una possibile intesa speciale tra l’attore e la conduttrice è il settimanale Oggi, che pubblica un servizio fotografico in cui i due sono ritratti durante una gita in barca a Pantelleria insieme a un gruppo di amici. In uno scatto, Arca viene immortalato mentre bacia sul collo Gregoraci, poco dopo che lei gli ha applicato la crema solare. Un gesto che ha subito acceso il gossip.

Cosa c'è di vero

Secondo il racconto del magazine, tra i due “ era un continuo cercarsi con lo sguardo ”, un dettaglio che alimenta le voci su una possibile sintonia più profonda. Il servizio sarà in edicola dal 24 luglio e già promette di far discutere. Tuttavia, la situazione sentimentale di Francesco Arca fa pensare a una diversa chiave di lettura. L’attore è infatti felicemente legato a Irene Capuano, con cui ha due figli. Proprio dai social emerge che Arca si trovi attualmente in vacanza con la compagna e la famiglia, rendendo verosimile l’ipotesi che quello con Gregoraci sia stato solo un momento affettuoso tra amici di lunga data, senza implicazioni romantiche.

Elisabetta Gregoraci, invece, è single. Dopo la fine della relazione con l’imprenditore Giulio Fratini, oggi legato ad Antonella Fiordelisi, non ha più ufficializzato nuovi amori.

Recentemente è stata vista a Mykonos insieme all’ex maritoe al figlio Nathan Falco, testimoniando ancora una volta il legame affettuoso che unisce l’ex coppia nonostante la separazione. L'estate continua, ma con ogni probabilità quello tra Elisabetta e Francesco resterà un semplice flirt... di sguardi.