Le frasi più belle per fargli gli auguri di buon Natale

Con l’arrivo del Natale è il momento di scambiarsi gli auguri con le persone care. Tra messaggi, WhatsApp e social network, un pensiero gentile fa sempre piacere, ma spesso ci si ritrova senza le parole giuste.Le idee mancano proprio quando servono di più. Ecco una selezione di frasi di auguri di Buon Natale, divise per categorie, pensate per aiutare chiunque a trovare il messaggio più adatto per amici, famiglia, colleghi e persone speciali.
Famiglia
- Buon Natale alla famiglia più bella del mondo. Che questi giorni siano pieni di amore e serenità
- Che il calore della nostra famiglia renda questo Natale speciale. Auguri!
- Natale è stare insieme: grazie di esserci sempre. Buon Natale!
- Auguri di un Natale pieno di sorrisi, abbracci e momenti indimenticabili
Amici
- Buon Natale amico/a mio/a! Che sia pieno di risate e momenti felici
- Un pensiero speciale per augurarti un Natale sereno e pieno di cose belle
- Natale è più bello con amici come te. Auguri!
- Che questo Natale ti regali tutto ciò che desideri
Migliori amici (più confidenziali)
- Buon Natale best! Grazie per esserci sempre, anche nei momenti folli
- Natale + te = garanzia di risate. Auguri di cuore!
- Il regalo più bello è la nostra amicizia. Buon Natale
- Anche a Natale resti la mia persona preferita. Auguri!
Nonni
- Buon Natale nonni cari, grazie per tutto l’amore che ci donate ogni giorno
- Che questo Natale vi porti tanta serenità e gioia. Auguri di cuore
- Un abbraccio grande grande e tanti auguri di Buon Natale
Colleghi
- Buon Natale e buone feste! Che siano giorni di relax e serenità
- Auguri di un Natale sereno e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni
- Buone feste! Ci vediamo con più energia dopo Natale
Auguri formali
- Auguri di un sereno Natale e buone feste
- I miei migliori auguri per un Natale ricco di pace e serenità
- Buon Natale e un felice anno nuovo
Divertenti
- Buon Natale! Che il panettone sia leggero e i regali abbondanti
- Auguri! Ricorda: a Natale le calorie non contano
- Buon Natale! Mangia, dormi e ripeti
Brevissime
- Buon Natale!
- Auguri di cuore
- Buone feste!
- Natale, sorrisi e felicità
