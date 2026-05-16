Fuggita con i figli, malore del padre: "Tornate sereni"

Il padre dei due adolescenti scomparsi con la loro mamma il 20 aprile da Castell'Arquato, in provincia di Piacenza, e rintracciati solo tre giorni fa all'estero, ha avuto un malore. «Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina (ieri, ndr) all'Ospedale di Piacenza», ha fatto sapere l'avvocata Federica Obizzi, che assiste l'ex marito di Sonia Bottacchiari e padre dei due ragazzi di 14 e 16 anni con i quali si è allontanata insieme ai quattro cani di famiglia e dopo essersi licenziata, facendo temere per il peggio.

«La situazione - spiega Obizzi - è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte del Groppi, che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri e determinato uno scompenso delle condizioni di salute. Groppi è appena stato dimesso e rinnova l'appello alla Bottacchiari e ai figli di rientrare con serenità non avendo nulla da rimproverare loro». La donna, però, dopo essersi allontanata dicendo che sarebbe andata in campeggio e aver fatto perdere le proprie tracce, è stata rintracciata dai carabinieri e ha fatto sapere di non voler tornare a casa, chiedendo di non rivelare dove si trovi. In caso contrario ha minacciato di rendersi di nuovo irreperibile.

L'ex marito, dal quale è separata da 12 anni e che ha l'affido congiunto dei figli, non sa dove si trovino i ragazzi. Sa solo che stanno bene, ma vorrebbe rivederli. La Procura sta indagando e quella per i minori di Bologna dovrà approfondire gli aspetti che hanno spinto la 49enne a fuggire, sottraendo di fatto i figli al padre.