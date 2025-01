"Full service" e "Low cost", quali sono le compagnie aeree più sicure sul mercato

La guerra dei cieli tra le compagnie aeree si combatte a suon di offerte e promozioni. Per questa ragione è necessario conoscere bene i principali gruppi che mettono a disposizione i loro vettori. Non tutte, infatti, sono in grado di fornire gli stessi servizi, e alcune hanno addirittura presentato delle criticità tali da essere inserite nelle black list, con tanto di interdizione al volo. Ma quali sono, invece, le compagnie aeree più sicure?

A rispondere a questa domanda è stata AirlineRatings.com, principale fornitore al mondo di notizie sulle compagnie aeree, recensioni dei passeggeri e valutazioni sulla sicurezza. Il team di AirlineRatings.com ha esaminato ben 385 compagnie aeree operanti in varie parti del mondo per poi elaborare due classifiche (qui), una rivolta alle compagnie full-service, l'altra alle low-cost. Nelle due classiche, dunque, abbiamo le 25 compagnie full-service e le 25 low-cost più sicure e affidabili al mondo.

Per arrivare a stilare queste due liste sono stati presi in considerazione molteplici fattori, e sono stati coinvolti diversi esperti del settore. In sostanza AirlineRatings.com ha tenuto conto dell'età media e le dimensioni della flotta delle varie compagnie, il numero di incidenti e di morti negli ultimi 10 anni, il tasso di incidenti, la certificazione IOSA (ossia il risultato della valutazione dettaglitata dei sistemi di controllo e gestione operativa delle compagnie aeree) e la redditività. Ad essere prese in esame sono state anche l'abilità e l'addestramento dei piloti, oltre alla supervisione di controllo nazionale ICAO.

A incidere sulla valutazione non sono stati tanto gli incidenti, quanto piuttosto l'assenza della certificazione IOSA, lo stato di mantenimento di aerei e motori, problemi di natura operativa, manutenzioni inadeguate e assenza di certificazione IOSA. Un altro elemento che è stato attentamente esaminato è stato la capacità dell'equipaggio di gestire situazioni di emergenza.

Il risultato del lavoro si è tradotto nelle due classifiche.

Le dieci compagnie aeree full-service più sicure al mondo sono:

Air New Zealand Qantas Cathay Pacific, Qatar Airways. Emirates Virgin Australia Etihad Airways ANA EVA Air Korean Air Alaska Airlines Turkish Airlines.

Le dieci compagnie aeree low cost più sicure al mondo sono:

Hong Kong Express Jetstar Group Ryanair EasyJet Frontier Airlines AirAsia Wizz Air VietJet Air Southwest Airlines Volaris

"Ancora una volta Air New Zealand e Qantas si sono contese il primo posto, separate da appena 1,50 punti di differenza.

Mentre entrambe le compagnie aeree mantengono i più alti standard di sicurezza e di addestramento dei piloti, Air New Zealand continua ad avere una flotta più giovane di Qantas. Questa è la sola differenza", è stato il commento, Ceo di AirlineRatings.com.