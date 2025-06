Funerali di Alvaro Vitali, chi era l'unico vip presente

Un silenzio carico di malinconia ha avvolto nel pomeriggio di giovedì 26 giugno la Chiesa di San Pancrazio, nel cuore della capitale, dove si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, indimenticabile icona della commedia sexy all’italiana anni Settanta e volto simbolo del personaggio di Pierino. A salutare l’attore, scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni, un gruppo ristretto di persone, tra cui spiccava l’unico rappresentante del mondo del cinema: Carlo Verdone.

Nessun collega al funerale

L’assenza quasi totale di colleghi e volti noti dello spettacolo ha colpito profondamente i fan e ha alimentato polemiche, specie considerando l’amore e la dedizione che Vitali aveva riservato alla sua carriera e a quel cinema popolare che oggi sembra averlo dimenticato. In prima fila, visibilmente provata, la compagna di una vita Stefania Corona, accompagnata dalla figlia Sara, considerata da Vitali come una figlia adottiva. Assente, invece, l’altro figlio Ennio, per motivi personali non meglio precisati.

Non c'era Lino Banfi

Tra le presenze più attese, ma mancate, Lino Banfi, storico collega di Vitali, che ha preferito un messaggio d’addio via social a una presenza fisica in chiesa. Una scelta che ha suscitato critiche, soprattutto alla luce dei contrasti mai del tutto chiariti tra i due. Accanto a Verdone, hanno preso parte alla cerimonia anche il regista Sergio Martino e l’attrice Nadia Bengala.

Verdone, ultimo compagno di set

Carlo Verdone, arrivato con sobrietà e grande rispetto, ha voluto essere presente non solo come amico, ma anche come collega che aveva appena finito di lavorare con Vitali. I due si erano ritrovati sul set della quarta stagione della serie Vita da Carlo, in uscita il prossimo autunno su Paramount+ e Prime Video. “ Con Alvaro pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo. Non è solo Pierino, è anche Fellini ” aveva scritto Verdone sui social in un toccante post, ricordando il passato cinematografico di Vitali e la sua passione per l’arte.

Anche Paramount+, piattaforma che ospiterà l’ultima apparizione televisiva dell’attore, ha voluto dedicare un messaggio speciale: “ Ciao Alvaro. Ci hai fatto ridere, riflettere, e anche un po’ commuovere. ”

Un addio amaro

La discrezione del funerale ha lasciato spazio a un mesto sentimento di abbandono che Vitali stesso aveva più volte manifestato in vita, deluso da un ambiente che sembrava averlo messo da parte. Stefania Corona, con voce rotta dall’emozione, ha ricordato il dolore di Alvaro per le molte assenze subite negli ultimi anni. Eppure, in quel silenzio, la presenza di Carlo Verdone ha rappresentato qualcosa di più: un atto di rispetto e un ultimo saluto in nome di un cinema popolare che, pur bistrattato, ha segnato un’epoca.

Il volto di “Pierino”, con le sue risate sguaiate e lo spirito scanzonato, ha lasciato un segno indelebile

nella memoria collettiva. E mentre le luci dei riflettori si sono spente, è il ricordo del pubblico – e di chi come Verdone non ha voluto mancare – ala sua