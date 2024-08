"Mi hanno portato via tutto". Come funziona l'inganno della gomma bucata

Ascolta ora 00:00 00:00

Una gomma bucata, la proposta di aiuto da parte di uno sconosciuto educato e ben vestito, poi scatta la trappola per la vittima, derubata nel giro di pochi minuti: il racconto della donna, una signora di Firenze sulla cinquantina, fa luce su un subdolo inganno che potrebbe capitare a chiunque.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 14:30 dello scorso martedì 20 agosto nel capoluogo toscano. Stando a quanto raccontato agli inquirenti, la signora stava facendo ritorno a casa dal lavoro quando, giunta all'altezza di via Pistoiese, si rende conto che qualcosa nella sua auto non va. Uno degli pneumatici, infatti, è a terra, e la cinquantenne è per questo motivo costretta a fermarsi a bordo strada: col senno di poi pare decisamente probabile che a forare la gomma siano stati gli stessi ladri, che hanno poi atteso pazientemente l'arrivo della vittima.

"Mi sono resa conto che avevo forato e allora mi sono fermata" , racconta la donna, come riportato da La Nazione, "è la prima volta che mi succede una cosa del genere, quindi non ero pratica" . Pochi minuti dopo la sosta al lato della strada, ecco che passa un uomo a bordo di un'auto: vista la situazione, quest'ultimo accosta e si propone di sostituire lo pneumatico per aiutare la signora.

Non sembrano esserci, almeno in apparenza, segnali preoccupanti in quella proposta. "Una persona molto gentile, educato e ben vestito" , ricorda la cinquantenne, "era peruviano e mi parlava in spagnolo. Sembrava un turista in città o qualcuno che fosse a Firenze magari perché venuto a trovare la famiglia" . Durante le operazioni di sostituzione della gomma, tuttavia, l'automobilista si allontana con la scusa di dover recuperare un attrezzo dalla sua auto, ma in realtà sale a bordo e riparte a tutta velocità.

Incredula, la donna si rende conto in breve che la sua borsetta di pelle, con all'interno portafogli, carte di credito e un iPhone di ultima generazione, è sparita dal sedile su cui l'aveva riposta: quell'uomo in apparenza gentile aveva semplicemente l'obiettivo di distrarla mentre faceva finta di cambiare la gomma forata. "Mentre ero con lui un complice ha portato via tutto quello che c'era in auto comprese le chiavi di casa e della macchina. Non bisogna fidarsi di nessuno" , consiglia la vittima.

Contattate le forze dell'ordine, la cinquantenne non ha potuto far altro che sporgere denuncia e fornire una descrizione dell'uomo che l'ha ingannata, nella speranza di poter contribuire a una sua

identificazione: secondo gli investigatori si tratta di un tipo di raggiro che prende di mira soprattutto donne che si trovano in auto da sole. Il consiglio, in caso di dubbi, è sempre quello di contattare subito il 112.