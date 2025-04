Da Gandhi alla Regina Elisabetta. I grandi funerali della storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il funerale di Papa Francesco è destunato a passare alla storia. Domani si prevede che più di 200mila persone si raduneranno tra piazza San Pietro, le Mura Vaticane e la città di Roma, mentre da mercoledì a oggi sono stati circa 250mila i fedeli che sono andati a dare l'ultimo saluto al pontefice argentino. Ma questo non è certo l'unico imponente funerale della storia.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il funerale di Gandhi, il leader indiano profeta della non violenza, tenutosi il 30 gennaio 1948, fu indubbiamente uno dei più partecipati con oltre un milione di indù presenti al rito dello spargimento delle sue ceneri nelle acque del fiume Gange. Il 9 marzo 1953, quattro giorni dopo la sua morte, si celebra a Mosca il funerale del dittatore comunista Joseph Stalin a cui partecipò un milione di persone e 500 di queste morirono nella ressa, schiacciate dalla folla. Il 25 novembre 1963 si tennero a Washington i funerali del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, assassinato tre giorni prima a Dallas, che videro la presenza di 800mila persone. Il 18 settembre 1976, nella piazza Tienanmen di Pechino, si riversò un milione di cinesi per dare l'ultimo saluto al leader comunista e fondatore della Repubblica Popolare cinese, Mao Zedong, la cui salma rimase esposta al pubblico per otto giorni. Anche in Italia, Il 13 giugno 1984, i funerali del segretario del Partito comunista italiano Enrico Berlinguer furono seguiti da un milione di persone, mentre il 6 giugno 1989 a Teheran furono tra i 2 e i 4 milioni le persone che parteciparono ai funerali dell'ayatollah iraniano Khomeini durante i quali, a causa dei disordini, otto persone persero la vita e vi furono 10mila feriti.

Altrettanto imponente fu Il funerale di Papa Giovanni Paolo II, celebrato l'8 aprile 2005, con circa 300.000 persone presenti in piazza San Pietro e oltre 2 milioni di persone riunite in altre piazze di Roma grazie ai maxischermi. L'evento fu trasmesso in mondovisione e seguito da centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo. Infine, il 19 settembre 2022 il feretro della regina Elisabetta II fu trasportato dal Parlamento all'abbazia di Westminster sull'affusto di cannone della marina per i funerali di Stato, accompagnato dai militari della Royal Navy, con re Carlo III e i membri della famiglia reale al seguito. Finita la cerimonia, la bara fu riposizionata sull'affusto di cannone per l'ultimo viaggio.

Il corteo partì dall'abbazia di Westminster fino a Whitehall, percorrendo il Mall fino a Buckingham Palace e proseguendo fino all'Arco di Wellington dove la bara venne posta in un carro funebre con il quale fu condotta al castello di Windsor e lì si tenne un corteo attraverso il parco. Il trasporto da Londra fu scortato da circa 3000 militari e si estese per oltre un miglio, alla presenza di circa un milione di persone lungo la strada.