Gentilissime baby gang, sempre viva Tolkien: le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti

Giornata mondiale della gentilezza

Il 13 novembre si è celebrata la giornata mondiale della gentilezza. Non male in un mondo scosso da guerre fratricide, terrorismi, odi che si infiltrano nelle pieghe della nostra società. Chissà, magari con la gentilezza cambia il mondo. In stazione a Milano un africano mi si è avvicinato con occhi carichi di odio e di chissà quale intruglio chimico e mi ha ringhiato parole piene di rabbia. Ma io ero troppo concentrato sulla gentilezza per contraccambiargliele. Per un istante ho cambiato il mondo. O forse no.

Gentilissime baby gang

E infatti sono piene di gentilezza le baby gang (che poi “banda di bambini” suona così male?) che crescono nelle nostre città come germogli di male per un futuro infernale e quanto piace loro ascoltare brani “trap” che esaltano violenza, spacciatori e vita di strada. Dovevano avere moltissima gentilezza Simba La Rue e Baby Gang (nomen omen) durante la sparatoria in via Tocqueville a Milano nel luglio 2022. Ma non abbastanza, visto che un tribunale ha pensato di condannarli a parecchi anni di carcere. Se mai li sconteranno anche lì troveranno moltissima gentilezza.

Il ruggito del leone

Che poi una soluzione si trova sempre. C'è chi si lamenta della sicurezza nelle città, diventate territorio di bande e criminali, c'è chi si lamenta delle baby gang e dello spaccio a cielo aperto. Ma allora perché quel povero leone a Ladispoli non l'hanno lasciato circolare tranquillo? Con enorme gentilezza avrebbe potuto risolvere tutto in pochi semplici ruggiti.

Fentanyl, il grido dell'inferno

Se non avete visto il suo effetto cercatelo in rete, maledetto fentanyl, nuova droga che sta facendo agonizzare interi quartieri americani. Non sarà un caso se le due persone più potenti del mondo, il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Cina, al loro incontro hanno parlato proprio di quello. È una strana bestia, l'essere umano, così capace di salvare vite umane, così capace di condannarne altre all'inferno già su questa terra.

Sempre viva Tolkien

Si torna a parlare di J.R.R. Tolkien, che riguadagna i primi posti nelle ricerche su Google. Questa volte se ne parla per il suo intreccio con ambienti politici e ideali della destra e per una mostra a Roma. E bene che se ne parli, se questo serve a far avvicinare nuove anime al suo mondo. Qualunque visione proiettiamo su di lui, in qualunque modo lo pieghiamo, con la sua opera resta uno degli specchi più sinceri dell'umanità e delle sue dinamiche interiori e sociali. Lui, sì, ha fatto davvero della parola un'opera d'arte.

Un'ultima generazione che non finisce mai

Vandali hanno imbrattato ancora una volta un monumento, l'Arco della Pace a Milano. Si fanno chiamare “ultima generazione”, ma dopo loro ci saranno ancora tante generazioni ad affollare la terra, e queste nuove generazioni li vedranno come disperati millenaristi incapaci di creare novità e quindi costretti a distruggere il bello che li circonda. Loro stessi, alla fine, sono il nemico contro cui sembrano idealmente combattere. E noi, sinceramente, ce ne siamo già stufati.