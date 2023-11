I soliti eco vandali di Ultima Generazione: insozzato l'Arco della Pace a Milano

Forse qualcuno alla fine si è abituato a vedere Greta Thunberg fare il giro delle sette chiese nei parlamenti di tutto il mondo e lanciare fantomatiche accuse sul suo futuro rubato al grido di "How dare you?". Dei teppisti di Ultima Generazione, invece, è impossibile fare l'abitudine. Lo schema è sempre lo stesso: slogan deliranti, raid con insozzamenti annessi e conto per le pulizie lasciato da pagare ai cittadini. L'ultimo blitz ha preso di mira l'Arco della Pace a Milano. Oggi pomeriggio il monumento neoclassico, costruito nel corso dell'Ottocento e dedicato alla pace tra le nazioni dopo il Congresso di Vienna del 1815, è stato imbrattato con vernice rossa. Gli eco vandali l'hanno spruzzata sul marmo bianco imbrattando i bassorilievi che ritraggono alcune delle battaglie più famose del XIX secolo, come quella di Lipsia, e alcuni dei momenti storici più significativi di due secoli fa.

Come da copione, l'azione vandalica è stata ripresa e trasmessa sui profili social di Ultima Generazione. Sulle storie di Instagram gli eco teppisti hanno postato diversi video che immortalavano il raid contro il monumento milanese. Nel post, in cui hanno rivendicato il blitz, le ragioni degli ultrà gretini hanno davvero poco (se non nulla) a che fare con la causa ambientalista: “Il genocidio che sta avvenendo in questo momento a Gaza è solo l’ennesima conferma di come di come questo sistema tuteli soltanto gli interessi dei potenti e delle multinazionali” . Un delirio che richiama la guerra che vede contrapposti Israele e Hamas ma che poco ha a che vedere con la causa ambientalista. Nel post condiviso su Instagram Ultima generazione sposa, anche qui come da copione, una certa narrazione anti-israeliana. La stessa che, nelle ultime settimane, non è mai mancata nelle numerose manifestazioni pro Palestina che hanno raccolto in corteo la galassia rossa.

Due giorni fa Milano era stata già oggetto delle azioni di Ultima Generazione, quando gli eco-vandali hanno bloccato il traffico in viale Lucania, intorno alle 8.30 di mattina. Gli attivisti hanno srotolato uno striscione con scritto "Fondo Riparazione", ma intorno alle 9 sono intervenuti gli agenti della polizia locale per sgomberare la carreggiata, ma non sono mancati momenti di tensione con gli automobilisti che in quel momento non potevano andare al lavoro o portare i figli a scuola.