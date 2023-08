"Gesto di una violenza aberrante". Cristina Seymandi e lo sfogo contro il video delle corna

Fino a pochi giorni fa Cristina Seymandi e Massimo Segre erano due sconosciuti ai più, pronti a convolare a nozze come una normale coppia. Lui, 68 anni, commercialista e banchiere; lei, 47 anni, imprenditrice torinese. Sabato sera avevano dato appuntamento ad amici e parenti per annunciare il loro matrimonio, ma alla festa Segre ha fatto qualcosa di diverso.

L'uomo ha preso la parola e, con la fidanzata al suo fianco ignara di quello che stava per succedere, ha parlato dei tradimenti di lei e l'ha lasciata davanti a tutti, ironizzando: " Ora puoi andare a Mykonos con il tuo avvocato, è tutto pagato. Quando torni, però, spero che la nostra collaborazione professionale prosegua ". L'intera scena è stata immortalata con il telefonino da un ospite e il video è diventato virale sui social network. Quando si dice, lavare i panni sporchi in piazza e darli in pasto al web. Segre e Seymandi sono diventati popolari in meno di un'ora e oggi, su siti e quotidiani, non si parla d'altro che di loro: dei tradimenti di lei e della premeditata vendetta di lui.

Lo sfogo dell'imprenditrice

" Quando ha iniziato a parlare pensavo fosse uno scherzo. Sulle prime frasi ho pure immaginato che fosse tutto preparato, ma in ben altro senso", ha dichiarato Cristina Seymandi nell'intervista rilasciata al Corriere per dire la sua verità: "Ma poi, più andava avanti, più ero impietrita. Ferma ad ascoltare, di sasso: perché scioccata, incredula, per quel che stava dicendo, lì davanti a tutti. Non penso che ad alcuno sia mai successa una cosa del genere ".

L'imprenditrice torinese si è detta basita per l'exploit dell'ex compagno, che ha scelto di svergognarla davanti ad amici e parenti dando in pasto a chiunque la loro vita privata. " Ti lascio la libertà, ha detto: una frase aberrante. Insomma, quel discorso è stato un gesto violento". Dei presunti tradimenti - più di uno, ha raccontato pubblicamente Massimo Segre - la donna non parla, ma della delusione provata, quello sì: "Mi ha ferita, con quelle parole ha fatto del male alle persone cui voglio bene. Una violenza molto pesante".

"Sto valutando azioni legali"