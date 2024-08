L'ultimo post, poi la morte. Il tiktoker romano Kaiserjny trovato senza vita in strada

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tiktoker romano Enzo Bondi è stato trovato senza vita sul lungotevere Dante a Roma in zona viale Marconi - San Paolo. Il cadavere del popolare creator di TikTok e Instagram era riverso a terra su un marciapiede quando è stato scoperto per caso da alcuni passanti poco dopo la mezzanotte di giovedì 8 agosto. I passanti hanno immediatamente lanciato l'allarme, ma per Bondi, 39 anni sposato e con due figli, non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione San Paolo, del nucleo Radiomobile e della VII sezione del Nucleo investigativo.

La morte di Kaiserjny - così era conosciuto sui social Bondi - rimane dunque un mistero. Al momento le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo al tiktoker che da anni si occupava di Roma e Fantacalcio sui suoi profili social. Da una prima analisi sembrerebbe che sul corpo di Enzo Bondi non ci sia segni di violenza. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella del malore - si parla di un infarto - ma una risposta definitiva arriverà solo dall'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore all'obitorio di Tor Vergata, dove è stato trasferito il corpo del tiktoker su disposizione delle autorità giudiziarie.

Enzo Bondi era seguito da oltre 30mila follower distribuiti tra TikTok e Instagram. Grande tifoso della Roma, i suoi video ironici dove commentava le notizie di calcio erano spesso virali in rete. Sui social, però, non c'era solo spazio per la sua passione ma anche per la sua famiglia, la moglie e i suoi figli. L'ultimo post lo aveva pubblicato poche ore prima di morire in strada lungo uno dei luoghi simbolo della sua amata città, il Tevere. Nel reel Bondi - che sui social era conosciuto da tutti con lo pseudonimo Kaiserjny - ironizzava sull'errore commesso dal social media manager della Lazio, che avevano pubblicato una foto di Parigi per promuovere la nuova maglia laziale. Ed è proprio sotto a quest'ultimo post che, dopo la notizia della sua morte, si sono accumulati centinaia di commenti di dolore e choc.

"Quanto è strana la vita, ti vogliamo bene Enzo", ha scritto un utente, mentre un altro commentava affranto: "Vola in alto Enzo, continua a tifare la Roma anche da lassù". Si è invece chiusa nel suo dolore la compagna di Bondi, Rachel Terracina, che in alcuni video era comparsa sulla pagina Instagram di Enzo per accompagnarlo nei suoi commenti e nei pronostici.