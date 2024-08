Stefano Cirillo, il racconto dopo la scoperta della leucemia: "I capelli rasati, i dolori lancinanti, le analisi perfette"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stefano Cirillo ha scelto Instagram, e non TikTok dove è seguito da oltre 228mila follower, per raccontare il difficile momento che sta vivendo. Solo pochi giorni fa, il giovane tiktoker bresciano ha rivelato ai fan di avere la leucemia, una malattia scoperta per caso che ha stravolto la sua vita in una calda giornata d'estate. L'annuncio fatto dal 19enne sui social network ha scosso la sua community e generato un'ondata di solidarietà rara sui social, ma ha anche riportato alta l'attenzione sui crescenti casi di tumori nelle giovani generazioni.

Dopo la scioccante rivelazione – che ha scatenato anche una piccola polemica per la sua scelta di condividere la malattia pubblicamente - Stefano Cirillo si è preso qualche giorno di tempo, complice il ricovero in ospedale, prima di parlare apertamente della malattia, delle sue attuali condizioni di salute e del percorso intrapreso verso la guarigione. E le prime parole scritte nelle sue storie Instagram - rispondendo alle domande dei suoi seguaci - hanno dato grande speranza: "Le ultime analisi hanno rivelato che nella mia leucemia non è presente nessun cromosoma di Philadelphia (una mutazione molto pericolosa). È una notizia di forte speranza e domani procederò con il primo ciclo di terapia" .

Il ricovero in ospedale e le analisi "perfette"

Il tiktoker, noto al popolo dei social per le sue imitazioni dell'influencer Chiara Facchetti, è ricoverato all’ospedale civile di Brescia dal 9 luglio, ma da circa dieci giorni è stato trasferito e isolato dagli altri pazienti. " Quando ancora non si sapeva nulla ero ricoverato in medicina generale, ora da nove giorni sono in Ematologia in isolamento totale ", ha raccontato Stefano su Instagram. Poi il giovane tiktoker ha svelato come ha scoperto di avere la leucemia tra sintomi insistenti e analisi del sangue perfette. " Mi prelevano il sangue ogni mattina da un mese e ancora oggi con un tumore nel sangue maligno ho le analisi classiche tutte negative. Non ho un valore fuori posto. Nel mio caso tutto è stato visto da un insieme di esami approfonditi come Tac, Pet e risonanza magnetica", ha fatto sapere Cirillo, spiegando ai suoi follower quali fossero i suoi sintomi all'esordio della malattia: "Avevo dolori lancinanti alla schiena, una vertebra consumata dalla malattia e sudorazioni notturne (non per il caldo estivo) vi parlo di letto e maglietta fradicia di notte in inverno, febbre asettica fissa e perdita di dieci chili in tre mesi oltre a una valanga di capelli persi, quando in vita mia non ne ho perso mai uno ".

I capelli rasati e il sostegno dei follower

Stefano ha da poco cominciato la terapia per curare la leucemia e ha raccontato il primo difficile scoglio, che ha dovuto affrontare, quello legato alla perdita dei capelli: " Me li hanno rasati per evitare di farmi vivere il momento in cui la mattina ti trovi i ciuffi sul cuscino che è tosto ". Il tiktoker ha anche mostrato una foto, negli scorsi giorni, dove si vedeva un'infermiera rasargli i capelli prima di iniziare il percorso di cure. Accanto a lui oggi c'è la famiglia ma anche la sua vasta community social, che non smette di manifestargli affetto e sostegno. Un balsamo per le ferite che la malattia gli sta infliggendo: " Nella tragedia si è innescata una sensibilizzazione e una forza incredibile", ha raccontato Stefano, parlando anche del clamore suscitato dalla notizia della sua malattia, che ha sorpreso persino i medici: "Non sapevano chi fossi ed erano stupiti dei tanti articoli usciti su di me ". Cirillo ha ammesso che rispondere ai commenti e ai messaggi dei follower lo sta aiutando a affrontare la malattia: " Mi fa stare bene e a volte mi vengono gli occhi lucidi di gioia per certi messaggi in cui mi raccontate la vostra esperienza personale" .

"Spero che vi sentiate meno soli

Poi il 19enne ha rivolto un pensiero a chi, come lui, sta combattendo con una malattia:". Intanto prosegue la lunga scia di solidarietà. Anche il sindaco di Corbetta, paese natale di Stefano, ha voluto inviargli un messaggio di vicinanza e sostegno.