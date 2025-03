Gianluca Vacchi e il jet privato che fa gola a tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche i ricchi sognano, la differenza con la gente comune è che i loro spesso si avverano. Proprio come successo recentemente a Gianluca Vacchi che dal "sognarlo" ha poi acquistato un meraviglioso jet privato, un Bombardier Global Express XRS, che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione di tanti curiosi all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Di che aereo si tratta

Il velivolo è stato prodotto dalla ditta canadese Bombardier Aerospace ed è nuovo di zecca, avendo fatto il suo primo volo con questa immatricolazione il 16 gennaio. Quando lo ha visto la prima volta Vacchi lo ha definito: " Un sogno diventato realtà ". Impossibile non essere d'accordo visto che si tratta di un vero gioiello sotto ogni punto di vista. A cominciare dal telaio dell'aereo personalizzato con le sue iniziali e con quelle della figlia Blu Jerusalema "Bj" le stesse iniziali che si trovano anche nel numero di matricola dell'aereo "9H-GVBJ".

Il "sogno" anche nei particolari

Come un bel gioiello che si rispetti, Vacchi ne ha fatto sfoggio sui social con numose riprese sia dell'esterno ma anche dell'interno che è veramente qualcosa di unico. Dispone di tre aree di cabina distinte, una cucina completamente attrezzata e sedili in pelle beige. Non può mandare ovviamente neanche un letto king size.

Le performance di volo

Ma non solo esteticamente il jet rasenta la perfezione, anche le prestazioni di volo sono da considerarsi uniche. Il Bombardier Global Express XRS è uno dei jet privati più performanti della sua categoria, molto richiesto dai vip di tutto il mondo. Anche Cristiano Ronaldo ne ha recentemente acquistato uno per 73 milioni di dollari. L'aereo può ospitare fino a 13 passeggeri e vanta un'autonomia di 11.390 chilometri, e permette a Vacchi di volare senza scali da Bologna a Miami – dove possiede un attico – in poco più di 10 ore, raggiungendo una velocità massima di 950 km/h.

Per l'influencer bolognese l'aereo è diventato proprio una

seconda casa su Flightradar24, noto sito di tracciamento aereo, si scopre che è solito viaggiare anche due o tre volte al giorno, con tratte di poche ore tra le capitali europee e voli intercontinentali verso gli Stati Uniti.