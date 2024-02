Quando Gigi D'Alessio sconfisse Titanic: l'improbabile sfida al cinema

Il mondo è ai piedi di un nuovo divo dalla faccia angelica e pulita. Lineamenti perfetti, fluenti capelli biondi e occhi celesti come il mare. Una miriade di ragazzine entusiaste, sono innamorate perdutamente di Leonardo Di Caprio, che nell'inverno del 1998 spopola sul grande schermo con due kolossal che strapazzano il box office: "Titanic" e "La maschera di ferro". L'attore di chiare origini italiane è il protagonista maschile di entrambe le pellicole che, all'apparenza, non sembrano avere rivali al mondo per vincere la sfida del botteghino. Anzi, il romantico dramma epico che ripercorre la straziante agonia del transatlantico più lussuoso della storia, affondato nelle gelide acque dell'oceano nel 1912, acciufferà ben 11 premi Oscar, per la gioia di James Cameron, regista di quello che è un capolavoro. C'è però un'eccezione all'egemonica supremazia di "Titanic", un unico avamposto nel quale il kolossal viene battuto nel primo weekend di proiezione: Napoli e provincia. Il motivo? Si chiama "Annarè", con Gigi D'Alessio.

Gigi D'Alessio batte Di Caprio

Gigi D'Alessio è conosciuto ai più per essere un cantautore, musicista e produttore discografico, orgogliosamente napoletano. Non tutti, però, sanno che sull'onda di una popolarità sempre più crescente, la star partenopea ha provato anche la strada del cinema, come fecero in passato altri grandi come Adriano Celentano, Gianni Morandi o Al Bano. "Annarè" è il film del 1998, per la regia di Ninì Grassia, che si è permesso di salire alla ribalta nazionale per aver battuto i kolossal con il volto di Leonardo Di Caprio.

"Annarè" è una storia d'amore tormentata con protagonista Gigi D'Alessio, nei panni di sé stesso. Il cantante, infatti, rientra da un tournée americana quando scopre che Anna, la sua ex fidanzata della quale è ancora innamorato, sta per sposarsi con un altro uomo. Gigi, però, ha in piedi un'altra relazione con Mara, che Anna ha sempre pensato fosse sua sorella. Una trama ingarbugliata che però ha permesso di ottenere un grande consenso di pubblico a Napoli e provincia. Nel cast si annoverano anche altri volti noti del piccolo e grande schermo italico, da Fabio Testi a Maria Monsé, senza dimenticare il giornalista sportivo Amedeo Goria, nel ruolo di Bob Green.

Annaré e l'anomalia del box office

"Titanic" si iscrive alla storia del cinema mondiale come il quarto più importante incasso di tutti i tempi, con una cifra spaventosa di 2.264.743.305 dollari. Anche in Italia la pellicola di Cameron fa faville e diventa il film più visto dell'anno. Annaré, però, riesce a stoppare questa incredibile striscia di successo, in quanto nel primo weekend di programmazione ottiene 27 milioni di lire al box office, più di quanto non riesca a fare il kolossal statunitense. La pellicola con protagonista Gigi D'Alessio, tra l'altro, viene proiettata solo a Napoli, risultando del tutto inedita nel resto dello Stivale. Riuscirà, tuttavia, a salpare oltre i confini patrii, venendo esportata in alcune aree del mondo dove sono presenti folte comunità di italiani. Grazie a quell'exploit e, nonostante la sua proiezione circoscritta, "Annarè" riuscirà a guadagnare mezzo miliardo di lire. Un gran colpo per l'anti "Titanic" e per Gigi D'Alessio, capace di "regolare" un attore da premio Oscar.