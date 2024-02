Titanic: tutti quei piccoli e importanti dettagli che (forse) non avete notato

Mentre stasera in tv su Rai 1 si consumerà la finale di Sanremo - accesa dalle recenti polemiche sulla vittoria di Geolier alla serata dei duetti e delle cover - su Canale 5, alle 21.49, va in onda un film che non ha mai smesso di irretire il pubblico dal 1997: Titanic. Come è noto, il film è tratto dalla storia vera del transatlantico che si scontrò con un iceberg il 15 aprile 1912.

Titanic, la trama

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) è un ragazzo povero ma pieno di entusiasmo che, grazie a una partita a carte fortunata, riesce a vincere un biglietto per salire a bordo del Titanic, il transatlantico in partenza da Liverpool. Rose (Kate Winslet) è una ragazza che fa parte di una famiglia aristicratica caduta in disgrazia, che è "costretta" dalla madre a sposare a New York un uomo ricco (Billy Zane) per rimpolpare le casse della famiglia. Jack viaggia in terza classe. Rose ha un biglietto per la prima. Non hanno niente in comune e forse il destino non aveva nemmeno messo in conto di farli incontrare. Ma, una sera, in preda allo sconforto per il matrimonio imminente con l'uomo che viaggia insieme a lei, Rose rischia di commettere un atto folle e sarà proprio l'intervento di Jack a salvarla. I due cominciano a fare amicizia e ben presto il sentimento che si instaura tra di loro muta, diventa un amore di quelli capaci di sconfiggere qualsiasi avversità. O quasi. Perchè il Titanic sta andando inconsapevolmente incontro al suo inabissamento, in una delle tragedie più note del Novecento.

I piccoli dettagli che hanno cooperato al successo del film

Titanic è un film di cui si è scritto e si è parlato molto nel corso degli anni: vuoi per le storie vere contenute nel film di James Cameron, vuoi per la strage che l'affondamento ha comportato, vuoi per essere stato un film capace di lanciare in modo definitivo la carriera di due grandi attori del cinema come Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. È lecito, dunque, aspettarsi di conoscere tutti i "dietro le quinte" del film, ma forse ci sono ancora alcuni dettagli che aspettano di essere scoperti dal grande pubblico. Ad esempio, è noto che durante la scena iconica in cui Jack realizza il ritratto di Rose nuda le mani dell'artista non siano quelle di Leonardo DiCaprio, ma quelle di James Cameron. Quello che forse è meno noto è che il regista è, in realtà, mancino. Ma la sua attenzione ai dettagli è tale che, durante la fase di post-produzione usò gli effetti speciali per realizzare un cosiddetto mirroring, vale a dire lo "specchiare" l'immagine per far sì che sullo schermo si vedesse in modo incontrovertibile che la mano che tratteggiava il disegno era una mano destra. Nella stessa scena del ritratto, inoltre, è possibile notare come il personaggio di Jack inciampi nelle parole quando deve invitare Rose a stendersi sul divano e invece le dice di sdraiarsi sul letto, prima di correggersi. L'errore non era previsto dalla sceneggiatura, ma fu un vero errore di DiCaprio, forse fatto perché agitato dall'idea di dover girare una sequenza in cui la sua co-star sarebbe stata completamente nuda. Il regista, però, apprezzò quella sorta di imbarazzo infantile e lasciò l'errore nel montaggio finale del film, per sottolineare ancora di più l'attrazione ma anche il nervosismo di Jack nei confronti di Rose. Improvvisata è anche la scena del salvataggio iniziale, quando Rose e Jack si conoscono. Jamer Cameron aveva dato indicazioni affinché i due attori seguissero un canovaccio, ma senza indicazioni precise di battute di dialogo e movimenti.