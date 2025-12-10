Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Attualità

Gioielleria artigianale e solidarietà: a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà

Il progetto Casa & Bottega, frutto della collaborazione tra Rubinia e la Fondazione Donna a Milano Onlus, avvia a Milano il primo corso di formazione in gioielleria artigianale per donne in difficoltà

Gioielleria artigianale e solidarietà: a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà
00:00 00:00

A Milano prende il via il primo corso di formazione in una gioielleria artigianale dedicato a donne in difficoltà. L’iniziativa nasce dal progetto Casa & Bottega, frutto della collaborazione tra l’azienda orafa milanese Rubinia e la Fondazione Donna a Milano Onlus, con l’obiettivo di sostenere l’artigianato orafo lombardo e favorire l’inserimento lavorativo di chi affronta situazioni di fragilità. Il corso è stato reso possibile da due campagne di crowdfunding realizzate nel 2025 in occasione del venticinquesimo anniversario della linea Filodamore®, che hanno raccolto complessivamente 23.727 euro, con il sostegno di rivenditori, clienti e amici del marchio.

L’allieva: R., profuga palestinese

La prima partecipante selezionata è una donna palestinese di 37 anni, arrivata in Italia circa un anno fa dopo aver vissuto conflitti nel suo Paese e situazioni di violenza domestica. Segnalata dalla Fondazione Donna a Milano, R. è tutelata legalmente dall’avvocato Glauco Gasperini. Il suo tirocinio si svolge nel laboratorio di Rossana Ricolfi, celebre artigiana orafa di Milano.

Questi mesi serviranno a farle capire quale ramo dell’oreficeria la appassiona e a sviluppare le competenze manuali di base. Il programma comprende traforo, infilatura di collane, pulitura delle fusioni e incassatura”, spiega Ricolfi. L’apprendimento avviene in un contesto lavorativo reale, pensato per favorire un’esperienza professionale concreta. L’avvocato Gasperini sottolinea: “Questa è un’occasione di riscatto. R. possiede una buona formazione, ma ha dovuto abbandonare il suo mondo a causa della guerra. Ora spera di inserirsi nella società italiana con autonomia economica.

Casa & Bottega, un progetto per il futuro

Casa & Bottega è un’idea di Roberto Ricci, fondatore di Rubinia, e mira a creare un hub milanese dell’artigianato orafo. Il progetto prevede un percorso triennale che sostiene l’emancipazione femminile, promuove il “saper fare con le mani” e valorizza la professione del gioielliere come vera forma d’arte. Rossana Ricolfi aggiunge: “È il mio sogno insegnare l’arte orafa e trasmettere questo antico mestiere.

Rubinia, tradizione, innovazione e sostenibilità

Fondata nel 1985, Rubinia si distingue per qualità, creatività e attenzione all’ambiente. L’azienda utilizza oro e argento riciclati certificati e packaging sostenibile in AppleSkin. Il laboratorio di Milano, in via Vincenzo Monti 26, combina spazio creativo, store e area di produzione, dove nascono gioielli personalizzati delle linee iconiche Filodamore® e Filodellavita®, distribuite in Italia e in Francia.

Ogni gioiello racconta emozioni, ricordi e desideri dei clienti, grazie a un archivio di punzoni e sigilli unico.

Rubinia continua a promuovere il Made in Italy orafo, opponendosi alla produzione industriale indifferenziata che rischia di far perdere una delle eccellenze artigianali italiane più apprezzate nel mondo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica