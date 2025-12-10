Gioielleria artigianale e solidarietà: a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà

A Milano prende il via il primo corso di formazione in una gioielleria artigianale dedicato a donne in difficoltà. L’iniziativa nasce dal progetto Casa & Bottega, frutto della collaborazione tra l’azienda orafa milanese Rubinia e la Fondazione Donna a Milano Onlus, con l’obiettivo di sostenere l’artigianato orafo lombardo e favorire l’inserimento lavorativo di chi affronta situazioni di fragilità. Il corso è stato reso possibile da due campagne di crowdfunding realizzate nel 2025 in occasione del venticinquesimo anniversario della linea Filodamore®, che hanno raccolto complessivamente 23.727 euro, con il sostegno di rivenditori, clienti e amici del marchio.

L’allieva: R., profuga palestinese

La prima partecipante selezionata è una donna palestinese di 37 anni, arrivata in Italia circa un anno fa dopo aver vissuto conflitti nel suo Paese e situazioni di violenza domestica. Segnalata dalla Fondazione Donna a Milano, R. è tutelata legalmente dall’avvocato Glauco Gasperini. Il suo tirocinio si svolge nel laboratorio di Rossana Ricolfi, celebre artigiana orafa di Milano.

“ Questi mesi serviranno a farle capire quale ramo dell’oreficeria la appassiona e a sviluppare le competenze manuali di base. Il programma comprende traforo, infilatura di collane, pulitura delle fusioni e incassatura ”, spiega Ricolfi. L’apprendimento avviene in un contesto lavorativo reale, pensato per favorire un’esperienza professionale concreta. L’avvocato Gasperini sottolinea: “ Questa è un’occasione di riscatto. R. possiede una buona formazione, ma ha dovuto abbandonare il suo mondo a causa della guerra. Ora spera di inserirsi nella società italiana con autonomia economica. ”

Casa & Bottega, un progetto per il futuro

Casa & Bottega è un’idea di Roberto Ricci, fondatore di Rubinia, e mira a creare un hub milanese dell’artigianato orafo. Il progetto prevede un percorso triennale che sostiene l’emancipazione femminile, promuove il “saper fare con le mani” e valorizza la professione del gioielliere come vera forma d’arte. Rossana Ricolfi aggiunge: “ È il mio sogno insegnare l’arte orafa e trasmettere questo antico mestiere. ”

Rubinia, tradizione, innovazione e sostenibilità

Fondata nel 1985, Rubinia si distingue per qualità, creatività e attenzione all’ambiente. L’azienda utilizza oro e argento riciclati certificati e packaging sostenibile in AppleSkin. Il laboratorio di Milano, in via Vincenzo Monti 26, combina spazio creativo, store e area di produzione, dove nascono gioielli personalizzati delle linee iconiche Filodamore® e Filodellavita®, distribuite in Italia e in Francia.

Ogni gioiello racconta emozioni, ricordi e desideri dei clienti, grazie a un archivio di punzoni e sigilli unico.

Rubinia continua a promuovere il Made in Italy orafo, opponendosi alla produzione industriale indifferenziata che rischia di far perdere una delle eccellenze artigianali italiane più