Giorgia Meloni torna single, visioni tribali. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana rivisitati e corretti

Visioni tribali

In questi giorni di rimescolamenti bellici la rete è invasa da contenuti che passano dai truci particolari delle ferite che l'odio della guerra scava nella carne dell'umanità, alle lezioni di geopolitica di influencer che fino al giorno prima erano esperte solo di lotta contro la depilazione ascellare. Ma in questo scenario contemporaneo sembra divenire ogni giorno più evanescente la capacità di vedere la realtà senza la nebbia dell'emozione del momento e soprattutto da un punto di vista che possa mostrare qualcosa di più dell'angolo visuale della propria tribù. L'assente ingiustificata è insomma la verità.

Terroristi

E intanto torna il terrorismo, muoiono vittime innocenti e mezza Europa è sotto scacco di pochi folli cresciuti in masse aliene fuori controllo. Lo scopo dei terroristi è proprio quello: il terrore. Vogliono togliere il velo a quel sogno globalista che ci risuona dentro dagli anni di John Lennon, nell'intento di metterlo, il velo, a quelle stesse femministe che oggi imprigionate nella dimensione puramente emozionale manifestano a sostegno dei terroristi di Hamas. Si mischiano le carte di un mondo il cui equilibrio sta andando in cortocircuito.

Tornano i confini

E così tornano i confini. Per difendersi da quest'ondata di male terrorista ritorna insomma quell'idea un po' asburgica bollata come antica dai profeti delle sorti progressive dell'umanità. Si riapre una stagione di orizzonti delimitati, muri che si alzano, realtà che si delimitano in isole di umanità. Ciò che ci sembrava scontato e inarrestabile, la globalizzazione, oggi subisce una dolorosa battuta d'arresto.

L'(ennesimo) arresto di Greta Thunberg

E mentre il mondo si divide, anche nelle piazze, fra Israele e Palestina, le energie delle nuova generazione occidentale dove vengono convogliate? Ce lo mostra la ventenne Greta Thunberg, icona della parte più confusa dei giovani di oggi, quella che ha messo insieme l'ambientalismo con il millenarismo. Greta è stata fermata dalla polizia di Londra perché stava manifestando contro una riunione di petrolieri. Chissà che ne scriverebbe George Orwell.

L'emergenza calcioscommesse

Ma in Italia non possiamo occuparci di tutto questo, abbiano qualcosa di molto più urgente a cui pensare, già, il calcioscommesse. Lo sa bene Fabrizio Corona, che in questi giorni ha creato un nuovo “thread” mediatico sul tema, con tanto di nomi e accuse gridate da ogni puplito. Il problema, se c'è, non si risolverà, a vedere i dati auditel alla gente non importa neppure tanto, ma intanto siamo ancora qui a parlare di lui. Obiettivo raggiunto.

Giorgia Meloni torna single

È sempre triste quando i denti della dimensione pubblica azzannano la delicatezza di quella privata, c'è sempre tanto dolore dietro a ogni rottura dell'armonia familiare. Inutile commentare ciò che è successo, ci penseranno tutti gli altri. Forse più luminoso è invece sottolineare che da oggi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata apertamente single.