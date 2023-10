L'annuncio della Meloni dopo i fuorionda di Striscia: "La mia relazione con Giambruno finisce qui"

È finita. La relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è giunta al capolinea. È stato lo stesso presidente del Consiglio a dichiararlo con un lungo post social. " La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui ", scrive il premier. Un annuncio inaspettato, forse, in questo momento, che arriva a seguito dei fuori onda registrati da Striscia la notizia e mandati in onda nei due giorni precedenti, in cui il giornalista ha espresso apprezzamenti e fatto commenti fuori luogo per un uomo impegnato in una relazione.

Meloni prosegue ringraziando l'ormai ex compagno " per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra ". I due si sono conosciuti anni fa durante un programma televisivo. L'attuale premier era a capo di uno dei partiti dell'opposizione e lui era uno degli autori della trasmissione. Da quel momento i due sono diventati inseparabili e sette anni fa è nata Ginevra. La separazione arriva come un fulmine a ciel sereno, almeno per chi non conosce le dinamiche interne della famiglia Meloni, perché nel suo comunicato, il premier scrive: " Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è il momento di prenderne atto ".

Solo pochi giorni fa, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il giornalista dichiarava: " Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà ". Le sue esternazioni, alcune risalenti a diversi anni fa, hanno fatto invece prendere alla relazione un'altra direzione. Nonostante le fine, e nonostante lo strascico di pettegolezzi che questa si porterà dietro, Meloni scrive: " Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio ". Queste sono le uniche dichiarazioni che il premier al momento è pronto a fare su una vicenda così personale: " Non ho altro da dire su questo ".