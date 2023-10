Una mousse di parole vuote: ha spacciato di tutto senza dire nulla

L' incontro Inghilterra-Italia ha registrato 8 milioni e 368 mila spettatori con uno share del 37,9%. L'incontro De Girolamo-Corona ha raccolto 742mila spettatori con uno share del 4,3 %. Non c'è partita. Il calcio vero, giocato, sofferto batte, senza nemmeno sudare, l'immondizia dei parolai di un football sporco. Avanti popolo, su Rai 3, era stata annunciata, dal succitato Corona Fabrizio, come la grande occasione di un rilancio della trasmissione e della rete, alla fiera dei sogni un 15 per cento. I dati di ascolto hanno smentito la profezia del misirizzi catanese, sconfitto in share da Tg 3 regionale (4,4), Blob (5,1), Via dei matti n.0 (4,4), il Cavallo e la torre (5,7), Tg linea notte (4,5). La parcella di euro trentaquattromila garantita a Corona è uno dei tanti, troppi redditi di cittadinanza televisiva che Rai elargisce a favore di camera. Il risultato non è stato modesto soltanto per l'Auditel, l'intervista, si fa per dire, è stata concordata e si è ridotta a una mousse (frulla frulla non c'è nulla) di parole e primi piani con momenti esilaranti, tra errori grossolani di grammatica, congiuntivi smarriti e verbi improbabili ...mi albero... o riferimenti a luoghi (Vinovo) non più frequentati da Juventus e altri quadretti di super-ego da duplice accoppiata «come sei bella!», «sono come il vino, invecchiando...» mentre la platea scaldava le mani di applausi e concedeva risate da avanspettacolo. Non è accaduto nulla ma è stato spacciato per tutto, nessun annuncio o rivelazione clamorosa su fatti e personaggi delle scommesse clandestine. Baci e abbracci a fine programma, come nelle migliori feste in casa. Poi, intercettato da Valerio Staffelli per Striscia la notizia, con raffinata eleganza ha denunciato di essere stato censurato da Rai su documenti audio, consegnati ma non trasmessi, relativi ad un calciatore indagato (Zaniolo) e per completare la sua serata esclusiva ha aggiunto i nomi di tre calciatori, all'elenco degli scommettitori: Gatti, El Shaarawy e Casale. Si attendono reazioni dagli interessati, dai loro club, dalla federcalcio ma anche e soprattutto dalla dirigenza Rai esposta ormai alla qualunque. Del resto, Corona Fabrizio non abbisogna di ulteriori identikit, quello era, è e sarà, sconfitto dal palinsesto e da se stesso, all'inseguimento di una notorietà dovuta agli scandali, inaffidabile ma di comodo acchiappo per fogli, radio e tivvù. Per la cronaca, Nunzia De Girolamo ha annunciato che la storia non finisce qui e ci saranno nuove puntate con Fabrizio Corona in studio. Con o senza censura non si sa, l'importante sarà versare il dovuto e poi lasciarsi con un bacio. Come nelle migliori farse, si replica. Indietro popolo.