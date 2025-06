Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero. Sarà assente alle sfilate

Giorgio Armani non prenderà parte alle prossime sfilate delle sue maison. Lo stilista, attualmente in convalescenza, seguirà da casa gli eventi in calendario. La sua assenza riguarderà sia la sfilata di Emporio Armani, prevista per domani, sia quella della linea Giorgio Armani, in programma lunedì 23 giugno. A farlo sapere la maison con una nota: " Il signor Armani - che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio - è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini " .

Chi prenderà il suo posto

Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili. Il signor Armani, si legge in una nota, " ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione ".

Cosa è successo allo stilista

Secondo quanto riportato, nelle settimane precedenti lo stilista era stato sottoposto a un breve ricovero per accertamenti presso la casa di cura La Madonnina di Milano.

Chi è Leo Dell'Orco

Originario di Bisceglie, in Puglia, si è trasferito a Milano all’età di 10 anni, completando il diploma al Liceo Leonardo Da Vinci nel 1953. La sua carriera è decollata dopo l’ingresso nella Maison Giorgio Armani, dove da oltre 45 anni guida lo stile delle collezioni maschili.

Oggi è considerato ildel celebre stilista. Non sarà la sua prima apparizione in passerella: già a giugno 2021, il designer lo aveva voluto aldurante la sfilata, segnando una sorta di passaggio di testimone simbolico.