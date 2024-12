Solstizio d'inverno, ecco quando sarà la giornata più corta di tutto l'anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni anno ci prepariamo a entrare nella vera stagione fredda, e il giorno da segnare sul calendario è il 21 dicembre, quando cadrà il solstizio d'inverno. Sarà anche la data in cui avremo la giornata più corta di tutto il 2024.

Cos'è il solstizio d'inverno

In astronomia, il solstizio è quel periodo dell'anno in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massimo o minimo. Ciò avviene per via dell'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre rispetto all'eclittica. Questo fenomeno si ripete due volte in un anno: nel mese di giugno, e poi nel mese di dicembre. Rispettivamente: il solstizio d'estate e quello d'inverno.

Il termine solstizio ha origini latine. Solstitium, composto da sol e sistere, significa letteralmente "sole" e "fermarsi".

Per il 2024, nell'emisfero boreale, il solstizio d'inverno cadrà nella giornata del 21 dicembre, alle ore 10:21. Quel giorno daremo ufficialmente inizio alla stagione invernale. Avremo il numero di luce minore di tutto l'anno, e da allora le giornate torneranno ad allungarsi, fino al raggiungimento dell'equinozio di primavera, quando le ore di luce e di oscurità si equivarranno. Al contrario, nell'emisfero australe il 21 dicembre segnerà l'arrivo dell'estate.

Queste date non sono fisse, infatti i solstizi possono cadere in giorni diversi. Quest'anno abbiamo la data del 21 dicembre, ma lo scorso anno lo stesso evento è avvenuto il 22 dicembre. Ciò avviene perché di norma il solstizio ritarda ogni anno di 5 ore e 49 minuti rispetto al precedente, e poi si riallinea ogni quattro anni quando cadono i bisestili, che sono stati introdotti proprio a tale scopo. Basandoci su queste informazioni, siamo già in grado di stabilire quando avverrà il solstizio d'inverno nel 2025. Aggiungendo 5 ore e 49 minuti alla data del 2024, infatti, possiamo stabilire che il solstizio d'inverno cadrà il 21 dicembre alle 15.03.

La tradizione

Questi eventi astronomici sono sempre stati importanti nella storia dell'uomo perché segnano momenti di passaggio. Il solstizio d'inverno viene visto come il trionfo della luce sull'oscurità, perché dopo il raggiungimento massimo di ore di buio le giornate cominceranno sempre più ad allungarsi.

Si tratta dell'esatto opposto di quanto avviene con il solstizio d'estate quando, dopo il massimo di luce, le giornate inizieranno gradualmente ad accorciarsi.

Un tempo, durante il solstizio d'inverno, si soleva festeggiare la nascita del Dio Mitra. Si celebrava il Sol Invictus, e si tenevano anche i Saturnali (giornate che andavano dal 17 al 23 dicembre).