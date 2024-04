Nasce gravemente malato in Uk, neonato italiano trasferito al Bambin Gesù

Un neonato con cittadinanza italiana, nato pochi giorni fa nel Regno Unito e affetto da una grave malformazione cardiaca, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Lo annuncia con un comunicato stampa la presidenza del Consiglio dei ministri, precisando che " la realizzazione di questo trasferimento ha richiesto un'articolata organizzazione, che ha visto coinvolti la presidenza del Consiglio dei ministri, con gli uffici del sottosegretario di Stato, del consigliere diplomatico e del Servizio Voli, il ministero della Difesa con l'aeronautica militare, il ministero della Salute, l'Asl di Roma 1 e l'Ospedale Bambino Gesù. Il tutto con il coordinamento del ministero degli Esteri, dell'ambasciata d'Italia a Londra e del consolato generale d'Italia a Londra ".

La nota di Palazzo Chigi

Il bimbo è arrivato a Roma nel tardo pomeriggio di ieri. " Con volo C130 dell'Aeronautica Militare atterrato a Ciampino alle 18.30 di martedì 23 aprile, è stato trasferito presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma un neonato di cittadinanza italiana, nato pochi giorni fa nel Regno Unito e affetto da una gravissima malformazione cardiaca. - recita la nota della presidenza del Consiglio - L'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma si è reso disponibile a prestare le cure necessarie, secondo la volontà della famiglia ".

"Un trasferimento complesso e delicato"

Il trasferimento del bimbo è stato reso possibile grazie alla proficua collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito. " La collaborazione con le autorità sanitarie del Regno Unito, e in particolare con il Bristol Royal Hospital for Children, è stata piena e proficua. L'elevata professionalità dei medici dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, insieme con l'efficienza di tutte le amministrazioni coinvolte - continua la nota - ha consentito la riuscita di un trasferimento complesso e delicato, tra i primi nel suo genere per pazienti così piccoli e così gravemente malati". Infine, la Presidenza "ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per renderlo possibile ".

