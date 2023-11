La piccola Indi Gregory è morta. Il padre: "Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna"

Indi Gregory è morta. A comunicarlo è stato Dean Gregory, papà della bambina di 8 mesi affetta da una grave patologia mitocondriale, a cui il 6 novembre il governo Meloni ha concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambin Gesù di Roma. A nulla è servita la lunga battaglia legale intrapresa dai genitori. La piccola ha lottato dopo l’estubazione fino a stanotte poi la dichiarazione ufficiale: " Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1.45 ", ha detto Dean. " Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima ".

Venerdì 10 novembre le corti del Regno Unito avevano disposto lo stop ai trattamenti vitali e il trasferimento in un hospice. Dopo l’estubazione e il trasferimento in un hospice su ordine del giudice dell’Akta Corte inglese la piccola Aveva smesso di respirare. " Poi la piccola guerriera si è ripresa e stava lottando, assistita con amore e coraggio da mamma e papà. Durante la notte ha avuto stress e affaticamento ", ha raccontato su X Simone Pillon, il legale che ha seguito in Italia la famiglia della piccola Indi. " Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse, ma io e Claire ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre ", ha aggiunto l'uomo in una dichiarazione all'agenzia LaPresse.

In aggiornamento