La grande storia si fa a tavola

La Grande Storia si fa (anche) a tavola. Eventi storici, incontri epocali, rivoluzioni e risorgimenti, spesso e volentieri trovano testimonianza in banchetti, pranzi, cene, colazioni e merende tra chi ne su protagonista. Ora, per la prima volta, è stata allestita un'interessantissima mostra presso il Garum-Biblioteca e Museo della Cucina di Roma dal nome "Un mondo di menù: la grande storia a tavola". Dal 5 al 7 aprile i visitatori potranno ammirare un'esposizione unica nel suo genere, con oltre 400 menù storici e contemporanei. Alcuni di questi sono veri e propri pezzi unici mai presentati prima al pubblico.



Sarà esposto il più antico menù su carta finora conosciuto, risalente al 1803 e quindi una straordinaria selezione di carte e liste legate ad importantissimi episodi storici.

Come i menù per le celebrazioni dello Statuto Albertino del 1848, passo fondamentale nel processo dello stato unitario che culminerà poi, un secolo dopo, nella Costituzione Repubblicana. Altri ancora i menù legati alla visita di Garibaldi a Londra nel 1864 e alla Breccia di Porta Pia del 1870, porterà a Roma capitale.

E ancora liste che narrano gli ultimi fatali momenti del Titanic, le imprese epiche di Lindbergh e Nobile e il menù del pranzo di Adolf Hitler durante la sua prima visita a Roma nel 1934.



Più recenti ma non meno carichi di fascino, la colazione offerta a Gorbaciov in visita in Italia poco prima del crollo dell'URSS e il pasto a margine dello storico incontro tra Papa Francesco e il patriarca della chiesa ortodossa russa Kyril a Cuba nel 2011. Non si tratta solamente di semplici curiosità ma di veri e propri documenti dal profondo contenuto storico. Ogni menù riflette la situazione socioeconomica della propria epoca fornendo preziose informazioni sulle abitudini e i gusti alimentari delle varie classi della popolazione. Si tratta di vere e proprie camere del tempo colme di sorprese che contribuiscono in maniera importante a ricostruire le situazioni storiche durante le quali sono state realizzate.



Quest'iniziativa museale si dimostra poi particolarmente importante contribuendo ad accendere il focus sulla storia della nostra tradizione gastronomica, in vista dell'imminente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità. Un altro splendido esempio di quanto sia meraviglioso imparare con gusto.