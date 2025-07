Guerre Stellari, all'asta la spada di Darth Vader usata sul set: fan pronti a darsi battaglia, la cifra folle

Uno degli oggetti di scena più iconici e amati da milioni di fan della saga di Guerre Stellari sta per andare all'asta, e saranno certamente in tanti a darsi battaglia a colpi di rilanci per poter mettere le mani sul celebre cimelio cinematografico: il miglior offerente potrà infatti accaparrarsi la mitica spada laser impugnata dal personaggio di Darth Vader ne "L'Impero Colpisce Ancora" e "Il Ritorno dello Jedi", ovvero quelli che nella cronologia della serie sono considerati il quinto e il sesto episodio.

Si tratta proprio dell'oggetto originale realmente utilizzato in scena sia dall'attore David Prowse che dallo stuntman Bob Anderson durante le riprese dei duelli contro Luke Skywalker, nei quali si contrapponevano la spada laser di colore rosso di Darth Vader da un lato e quella di colore verde del figlio di Anakin dall'altro. Il pezzo sarà battuto in occasione dell'asta "Entertainment Memorabilia Live Auction" organizzata da Propstore, che andrà in scena a Los Angeles tra il 4 e il 6 di settembre. Secondo le stime, uno dei più caratteristici oggetti di scena della saga di Guerre Stellari potrebbe essere venduta per una cifra compresa tra 1 e 3 milioni di dollari, cioè tra 930mila e 2,8 milioni di euro.

È la prima volta in assoluto che sul mercato compare un'arma usata davvero durante le riprese dei film, e fino a oggi ha fatto parte di un'invidiata collezione privata. L'elsa della spada fu realizzata utilizzando come elemento principale il manico di un flash per vecchie macchine fotografiche di produzione britannica: ad esso furono secondariamente aggiunti ulteriori elementi per rendere più scenografico il suo aspetto, tra cui parti tratte da schede di calcolatrici, qualche elemento di micro cablaggio e un'impugnatura di plastica.

Nelle scene di combattimento, la parte superiore dell'elsa veniva modificata per consentire l'alloggiamento di un'asta di legno, la base "fisica" della spada durante le sequenze di duello: questa veniva poi sostituita dall'iconica luce rossa durante la fase di modifica affidata agli esperti di effetti speciali. Sulla superficie dell'elsa, a certificare l'utilizzo sul set, le "cicatrici" che consentono di effettuare un rapido raffronto con le immagini tratte direttamente dalle pellicole di Guerre Stellari.