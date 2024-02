"Sputtanato". "Ora querelo": è guerra tra Bassetti e gli specializzandi

È guerra aperta tra il professor Massimo Bassetti, direttore della scuola specializzandi di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e l'Associazione liberi specializzandi. Il primario della clinica Malattie infettive, in prima linea quando si è sviluppata l'emergenza Covid, è finito nel mirino di Als, che lo accusa di sfruttare gli specializzandi nel suo reparto tra turni infernali e violazioni dei diritti. Il caso è stato sollevato dalla stessa associazione e riportato dal settimanale l'Espresso. Il professore, dopo aver ribattuto diverse volte alle accuse, respingendole in modo fermo, ora ha deciso di andare al contrattacco con una querela e richiesta danni.

" Io ho sempre avuto una cura estrema della Scuola di specializzazione che dirigo e non lascio mai gli specializzandi senza un tutor. Non hanno mai fatto una notte perché si dedicano all'attività di ricerca e di didattica ", ha spiegato il professore in una nota affidata all'agenzia Adnkronos Salute. Dal suo punto di vista, la critica che gli viene mossa dall'associazione " è stata pretestuosa e mi hanno voluto attaccare per avere visibilità. Ho dato mandato ai miei avvocati di querelare l'Als ". Si tratta di una "guerra" che l'Als sta combattendo attraverso i media, ponendo nel suo mirino non solamente il professor Bassetti ma anche altri primari e docenti con l'accusa di non rispettare queli che sono i diritti degli specializzandi in medicina.