Hai una di queste vecchie macchine fotografiche? Possono valere una fortuna

Non vasto mondo del collezionismo c'è spazio anche per le macchine fotografiche, amate e desiderate dai professinisti e dagli amanti della fotografia. Nonostante l'epoca iper-digitalizzata in cui viviamo, alcuni vecchi modelli sono molto ricercati e possono arrivare a costare una vera e prorpia fortuna.

Attenzione dunque se si sta rimettendo in ordine casa: eventuali vecchie macchine fotografiche potrebbo destare l'attenzione di molti.

Uno dei modelli maggiormente ricercati è la Leica M3. Prodotta per la prima volta nel 1954, portò una vera e propria rivoluzione per gli appassionati. Ad oggi viene consierata come la fotocamera a telemetro più celebre di sempre. E riesce ancora a incatare con la sua bellezza. Venne celebrata per il suo stile, ma anche per l'accurata immagine e precisione. Prima fra tutte, permise la combinazione fra messa a fuoco e inquadratura mediante stesso mirino. Se venduta in buone condizioni può raggiungere una cifra compresa fra i 3mila e i 5mila euro. In caso di edizione limitata, però, si può rapidamene arrivare anche a 10mila euro.

Altro pezzo degno di nota è la Nikon F. Si tratta di una macchina fotografica analogica prodotta nel 1959. Viene ricordata come la prima reflex con otturatore verticale, apprezzata per la sua versatilità e resistenza. Furono molti i fotoreporter a utilizzarla nel loro lavoro proprio perché considerata indistruttibile. La Nikon F venne ampiamente utilizzata fino almeno agli anni '70. Oggi uno di questi modelli ancora funzionante può raggiungere il valore di 1.500 euro. La cifra può salire ancora se si è in possesso anche degli obiettivi dell'epoca.

Fra le macchine fotografiche maggiormente ricercate troviamo poi la Hasseblad Xpan. In questo caso parliamo di un modello che può facilmente raggiungere i 5mila euro, ma dave essere accompagnato dal suo oviettivo originale. La Hasseblad Xpan arrivò sul mercato nel 1998. Nota per la sua pellicola da 65x24 mm, si rivelò utile per realizzare foto panoramiche. Un pezzo completo di tutto può essere venduto a 5mila euro.

Amatissime dagli amanti del vintage, e molto ricercate, sono le Polaroid. In questo caso il valore scende un po', ma si tratta comunque di cifre interessanti.

Unacon obiettivo/otturatore tedesco può essere rivenduto a 400 euro. La, macchina fotografica realizzata in Giappone negli anni '60, si avvicina invece ai 500 euro.