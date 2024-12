Hai queste vecchie banconote Paese in casa? Ecco quali valgono già una fortuna tra i collezionisti

200 Fiorini ungheresi stampati nel 1998

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi in passato è stato in Ungheria dovrebbe controllare fra i ricordi di quel viaggio, perché potrebbe essere in possesso di banconote che oggi possono valere una piccola fortuna. Nel mondo della numismatica, infatti, stanno acquisendo sempre più importanza le vecchie monete appartenenti a quel Paese. Ci sono collezionisti disposti a pagare delle belle somme per avere alcuni pezzi particolarmente ricercati.

Fra le banconote ungheresi più ricercate al momento abbiamo i 200 fiorini. Se proposti in condizioni eccellenti, questi pezzi possono raggiungere cifre considerevoli. Girando sul web, si trovano aste in cui vengono offerte banconote sia singole che in serie. Le serie complete, in particolare, raggiungono cifre considerevoli.

Le regole del collezionismo sono sempre le stesse. I prezzi più rari e ricercati salgono di valore. Nel caso dei 200 fiorini, se conservati in maniera ottimale, senza pieghe, o addirittura mai circolati, possono arrivare alla cifra di 250 euro, vale a dire 100.000 fiorini ungheresi. Si consideri che questo è solo il prezzo iniziale: la cifra può addirittura salire. Vi sono pezzi che sono arrivati a valere anche migliaia di euro. La banconota da 200 fiorini, fra l'altro, è sparita di scena da un po', dal momento che a partire dal 2009 è stata a mano a mano sostituita con una moneta dello stesso valore.

Stando a quanto riportato dalla stampa ungherese, due banconote da 200 fiorini sono state recentemente vendute per 400.000 fiorini, ossia 965 euro. Mentre una singola banconota da 200 fiorini, stampata nel 1998, ha raggiunto il valore di 1.100 euro. Prezzi stellari per una moneta da 200 fiorini placcata in oro. Il prezzo inziale, infatti, è fissato a 9.170 euro, ovvero 3,8 milioni di fiorini.

Non sono ricercate soltanto le banconote da 200 fiorini. Ci sono pezzi da 5.000 fiorini altrettanto apprezzati.

Attualmente si parla di 5,3 milioni di fiorini, ovvero 12.800 euro, per un pacchetto da 100 pezzi. Una banconota con numero di serie 0000002, datata 1999, può costare 482 euro. Mentre un'altra, con numero di serie 0000001, può arrivare a costare 1.200 euro.