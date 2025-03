Harry, Meghan e le regine del focolare

Ascolta ora 00:00 00:00

Credo di possedere tutte le piattaforme tv (si dirà così?) esistenti: da Sky a Netflix passando per Disney e Prime... Sono ghiotta di tutto ciò che hanno da offrire, serie tv, documentari, film... Così l’altro giorno, vincendo la naturale antipatia che provo nei suoi confronti, ho provato a guardare anche il programma di Meghan Markle, «Whit Love, Meghan». Mi domando come una donna che, più per il suo ruolo nel mondo dello spettacolo, è assurta agli onori della cronaca per aver sì sposato il principe Harry, ma soprattutto per essere stata l’inizio della sua fine in termini di famiglia, abbia scelto di costruirsi addosso uno show improntato sull’ambiente domestico, la casa, gli amici, il ricevere. E insomma l’opposto di come ritengo che lei sia, almeno stando a ciò che si è letto e sentito di lei. Certo non pretendevo che si inventasse un format nel quale stava a cavalcioni su una scopa come una strega. Ma nemmeno che maneggiasse piatti e peonie mentre sbatte le ciglia. Ha staccato quel povero ragazzo (Harry dico) dalla sua famiglia, dal suo Paese, dai suoi sudditi, gli ha fatto perdere gli ultimi periodi di vita dei nonni e adesso viene a fare l’amorevole padrona di una casa sempre aperta all’accoglienza? Ma il senso del ridicolo non è più di moda?

Ludovica M.M.



Cara Ludovica, le altre «regine» della casa televisive che ricordo, a parte Csaba della Zorza, sono Martha Stewart, della quale sono note le vicende giudiziarie e Nigella Lawson che mentre sfornava la Devil’s food cake combatteva contro una dipendenza da cocaina, un malsano rapporto col cibo e un’ancora più malsana relazione con il secondo marito (il pubblicitario Charles Saatchi) che venne immortalato mentre afferrava per il collo la dama del focolare in un bar di Londra. Questo per dire che Meghan, nel vendere armonie casalinghe in tv difformi dalla sua realtà domestica, ha illustri precedenti ben rodati. Forse ha deciso di proporsi in una nuova veste proprio per correggere la parte che le fa difetto, o forse semplicemente per gettare fumo negli occhi. La gente dello spettacolo ha una gestione molto più pratica e funzionale della propria immagine.

Mentre per quanto riguarda Harry, penso che per come è andata tutta la vicenda di sua madre Diana, nei confronti della famiglia (reale) abbia sempre covato una sorta di comprensibile rancore. E credo che la scelta di questa moglie, consciamente o inconsciamente, sia stata la maniera di renderlo palese.