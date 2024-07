"Inammissibile". Nessuna discussione sull'emendamento per lo stop ai vaccini obbligatori

Ascolta ora 00:00 00:00

Fonti parlamentari interpellate dall'Adnkronos hanno fatto sapere che per il momento l'emendamento della Lega, a firma di Claudio Borghi, per lo stop alle 12 vaccinazioni obbligatorie, non verrà discusso. Le stesse fonti rendono noto che il tema dei vaccini sarà valutato inammissibile per estraneità al decreto sulle liste d'attesa, decreto in discussione in Commissione Affari sociali di Palazzo Madama. La decisione, con lo stop al ritorno alla norma sui vaccini precedente alla legge Lorenzin, verrà presa martedì prossimo, nel pomeriggio, a Palazzo Madama.

Già nel pomeriggio giravano voci circa un provvedimento di questo tipo, anche perché l'emendamento di Borghi non ha trovato accoglimento totale nel centrodestra. Dal partito di Matteo Salvini, hanno reso noto fonti parlamentari interpellate dalle agenzie, non ci sono state indicazioni di voto sull'emendamento. Come accaduto altre volte su temi sensibili, nella Lega si è lasciata la libertà di scelta ed è stato lo stesso Borghi a sttolinearlo, aggiungendo e precisando che l'emendamento sia esclusivamente " farina del suo sacco ".

Rispondendo alle critiche piovute dopo aver reso noto il suo emendamento, il senatore Borghi ha dichiarato: " Non è una proposta No vax e non è 'follia antiscientificà o 'ritorno al Medioevò anzi, è adeguarsi alle migliori pratiche internazionali. Ho letto commenti vergognosi alla mia proposta di legge sull'abolizione della legge Lorenzin, legge che impone l'obbligo di 12 vaccini per iscriversi all'asilo. Ma se fosse una proposta no vax avrei proposto l'abolizione dei vaccini, mentre io propongo di abolire l'obbligo vaccinale che, secondo una ampia letteratura scientifica, porta al rifiuto al vaccino ". E, ha aggiunto Borghi, " a chi definisce questa mia idea come follia antiscientifica dico che solo noi e la Francia in Europa abbaimo l'obbligo vaccinale, ma negli altri Paesi le cose vanno meglio ".

Da Forza Italia, Maurizio Gasparri intervistato dal Tg3 ha dichiarato: " Non cediamo alle suggestioni No vax. I vaccini sono utili. Affidiamoci alla scienza, sia per i bambini che per tutta la popolazione. Questo pensa Forza Italia ".

Lo stop all’obbligo vaccinale per i bambini e’ una sciocchezza scientifica . Ed è da irresponsabili da un punto di vista politico. La salute dei bambini non può essere messa in discussione per un pugno di voti o per rincorrere i no-vax

Il presidente di Noi Moderati,, ha aggiunto: "".