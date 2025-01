"Inseparabili". Due coniugi muoiono a distanza di un'ora l'uno dall'altra

Maria e Christian Runggaldier, i due coniugi inseparabili, morti a distanza di un'ora l'uno dall'altra

È una storia di quelle che tocca il cuore quella di Maria e Christian Runggaldier, una coppia di coniugi che dopo 64 anni di matrimoni sono morti a distanza di un'ora l'uno dall'altra rimanendo inseparabili nella vita, ma anche nella morte.

Un legame indissolubile

89 anni lui, 88 lei, Maria e Christian hanno condiviso una vita d'amore e dedizione dimostrando, "andando via" praticamente insieme, che quasi il loro amore potesse decidere anche per l'aldilà e affrontare insieme non soltanto questo mondo ma anche "l'altro".

Chi erano i due coniugi

Maria e Christian Runggaldier erano una coppia molto conosciuta a Ortisei. Lei era nata nel 1936 in una famiglia numerosa come si usava un tempo con cinque fratelli. Dopo il matrimonio con Christian, i due hanno gestito insieme un maso a Nova Levante per poi trasferirsi nel centro di Ortisei, dove avevano aperto una pensione e un ristorante. Un lavoro di grande soddisfazione, che neanche a dirlo hanno portato avanti insieme.

Di loro amici e conoscenti sottolineano ora la grande complicità, la gentilezza che avevano nei confronti dei loro clienti che trattavano proprio come facevano con la famiglia. I due da sempre avevano i loro piccoli riti, una passeggiata ogni mattina e un caffè al bar, qualche chiacchiera con gli amici prima di iniziare la giornata.

Una famiglia numerosa

La loro è stata un'unione che ha portato alla nascita di cinque figli: Oskar, Werner, Waltraud, Martina e Gerald che a loro volta li avevano fatti diventare nonni per ben 14 volte. Oltre a questi nipoti anche otto pronipoti. Una grande famiglia unita di quelle che ormai si vedono raramente e proprio per questo rappresentano un'unicità che è un vero e proprio esempio per tutti.

Negli ultimi anni, purtroppo, le condizioni di salute di entrambi erano peggiorate e Christian, che aveva problemi cardiaci, era stato ricoverato più volte. Maria non ha mai smesso di prendersi cura di lui, mostrando fino all’ultimo il suo amore incondizionato.

L'addio insieme

Cosi come avevano vissuto, così alla fine sono andati via insieme in un epilogo triste ma anche commovente. Sono morti entrambi martedì 17 dicembre. Christian era stato appena visitato dal medico e poco dopo è morto Un'ora dopo anche Maria lo ha raggiunto, lasciando familiari e amici sgomenti ma anche sereni sapendoli comunque ancora e per sempre, è proprio il caso di dirlo, insieme.

I funerali

Due bare vicine in

chiesa sono state salutate da tutta la comunità, commossa sia per la perdita ma anche per questa forma d'amore davvero indissolubile. Insieme in chiesa come quando si erano sposati e promessi eterno amore l'uno per l'altro.