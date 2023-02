Instagram down, problemi anche su Twitter: cosa è accaduto in serata

Instagram down nel bel mezzo della seconda serata di Sanremo, proprio nel momento in cui in tanti cercavano di commentare le esibizioni dal vivo e di caricare le proprie impressioni sul celebre social network tramite le Storie.

In realtà, secondo quanto riportato da migliaia di utenti sul portale Down Detector, le prime avvisaglie di un malfunzionamento si sono avute poco dopo le ore 20:00, anche se si è iniziamente trattato di qualche raro e isolato episodio. La situazione è peggiorata nel corso della serata, per la precisione verso le 21:37, quando si è raggiunto il picco di segnalazioni: gli utenti lamentavano in particolar modo il blocco del caricamento delle Storie (il 63% del totale degli alert), nella App in generale (il 25%) e l'accesso al proprio profilo (il 6%).

L'impossibilità di caricare Storie e Reels, in particolare, ha accomunato gli utenti di tutta Italia, anche se in realtà il down di Instagram si è verificato anche aldilà dei nostri confini nazionali: malfunzionamenti nella celebre applicazione sono stati segnalati un po' ovunque, dagli Stati Uniti fino ad arrivare anche all'India.

Gli internauti si sono lamentati per il malfunzionamento della App utilizzando Twitter, dove è diventato virale l'hashtag #instagramdown. Ciò che in tanti non si aspettavano, tuttavia, è che proprio dopo le 22:30 anche lo stesso Twitter ha registrato rallentamenti e blocchi, raggiungendo il culmine alle 22:39: in questo caso il malfunzionamento riguardava in particolare l'accesso alla App e alle sue funzioni (il 55% del totale), il sito web (39%) e l'utilizzo del proprio profilo (6%).