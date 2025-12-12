Inviate le vostre fotografie alla redazione del "Giornale"

Da giorni la casella mail del Giornale è presa d'assalto dalle fotografie dei vostri bellissimi presepi.

Il fatto che voi lettori abbiate condiviso e sostenuto la nostra campagna, il «Presepe Pride», è segno che la maggioranza silenziosa degli italiani non sta con le voci urlanti della sinistra iper progressista che vorrebbe imbavagliare il Natale nascondendo la Sacra Famiglia o cancellando Gesù dalle recite scolastiche. Continuate, dunque, a inviarci le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo: segreteria@ilgiornale.it.