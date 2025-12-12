Leggi il settimanale
Inviate le vostre fotografie alla redazione del "Giornale"

Casella mail del Giornale presa d'assalto dalle fotografie dei vostri bellissimi presepi

Inviate le vostre fotografie alla redazione del "Giornale"
Da giorni la casella mail del Giornale è presa d'assalto dalle fotografie dei vostri bellissimi presepi.

Il fatto che voi lettori abbiate condiviso e sostenuto la nostra campagna, il «Presepe Pride», è segno che la maggioranza silenziosa degli italiani non sta con le voci urlanti della sinistra iper progressista che vorrebbe imbavagliare il Natale nascondendo la Sacra Famiglia o cancellando Gesù dalle recite scolastiche. Continuate, dunque, a inviarci le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo: segreteria@ilgiornale.it.

