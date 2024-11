Io, mia cugina e l'altra

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono una pensionata benestante e in salute. Ormai da quindici anni a questa parte mia cugina ed io ci concediamo un viaggio assieme. Grandi città europee, ma anche tratte ben più lunghe e mete esotiche. Lei è vedova per la seconda volta, io ho un marito ben lieto di non dovermi accompagnare in giro per il mondo, visto che è pigro, abitudinario e soprattutto ritiene che nella vita ci siamo già fatti abbastanza compagnia. Così parto con mia cugina che per me è come una sorella, condivide la mia stessa passione per il girovagare e ha esattamente i miei stessi ritmi e il mio stesso modo di intendere la vacanza. Siamo, insomma, un meccanismo oliato alla perfezione. A infilare sabbia negli ingranaggi però, da tre anni a questa parte, ai nostri viaggi, si è aggiunta una sua amica. Che proprio non sopporto. Lagnosa, poco adattabile e lenta. Ma non voglio rinunciare alle fughe con mia cugina. Cosa dovrei fare secondo lei?

Che belle queste vostre esplorazioni! Quella tra lei e sua cugna è una complicità invidiabile. Per questo mi sembra strano che non riesca a parlarle del disagio circa la “terza incomoda”. Vi conoscete da sempre, siete un meccanismo perfettamente oliato, riuscite a trovarvi bene assieme anche dall’altra parte del mondo, non vedo perché non metterla a conoscenza della sua insoddisfazione circa la nuova “composizione” delle trasferte. Aver aggiunto (o aver subito l’aggiunta) di un’altra compagnia, avrebbe anche potuto essere un elemento positivo nel vostro girovagare. Ma visto che anche dopo tre anni, lei continua a non trovarsi bene con l’amica di sua cugina, direi che dovrebbe assolutamente parlarne apertamente. Non vedo per quale motivo attendere tutto l’anno un viaggio, sognarlo, organizzarlo, e poi farselo rovinare.

Siete grandi, non credo si tratti di un capriccio, o di “gelosia”. Forse sua cugina potrebbe iniziare a programmare due trasferte all’anno: una con lei e un’altra con la sua amica. Sempre che l’idea di viaggiare solo con l’amica non pesi perfino a sua cugina…