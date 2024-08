Italian Bike Festival nel segno della sostenibilità grazie alla partnership con Trenitalia

Ascolta ora 00:00 00:00

Collegamenti ferroviari potenziati, autobus a metano, navette di collegamento con le principali località e, per chi arriva in bici, anche un parcheggio custodito gratuito. L'Italian Bike Festival, la fiera internazionale, punto di riferimento del mondo bici e della mobilità dolce, organizzata da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna, quest'anno vedrà una vera e propria rivoluzione green.

L'evento e la parnership con Trenitalia

Si svolgerà dal 13 al 15 settembre al Misano World Circuit e sarà una vera e propria “rivoluzione gentile”, grazie ad una mobilità integrata e sostenibile con mezzi di trasporto e servizi dedicati. Tutto questo grazie anche alla partnership con Trenitalia, società del gruppo FS Italiane, e Shimano che offriranno ai visitatori l’opportunità di vivere l’Italian Bike Festival nel segno della sostenibilità, a partire proprio dal percorso che conduce all’evento.

" Ad IBF la protagonista è la bici, intesa come una delle forme di trasporto e svago più sostenibili, accessibili e salutari. Siamo una fiera internazionale, abbiamo visitatori da tutta Europa. Se la bici è il mezzo d’eccellenza per l’ultimo miglio, dobbiamo pensare anche alle altre miglia. Abbiamo lavorato con grandi player per organizzare un piano di viaggio intermodale e combinare diversi mezzi di trasporto ecocompatibili, come treni, autobus, biciclette e mezzi pubblici locali. Vogliamo offrire un'alternativa valida all'automobile privata per raggiungere l’evento. L'obiettivo è di minimizzare l'impatto ambientale promuovendo una mobilità responsabile e consapevole ", ha spiegato Lucrezia Sacchi, Marketing Director di Italian Bike Festival.

Proprio per rendere minimo l'impatto ambientale, entrando dall’ingresso di via del Carro 30, sarà allestito lo Shimano Bike Parking, un grande parcheggio custodito e gratuito per le bici. Sarà possibile usufruire del servizio venerdì 13 settembre (dalle 9.00 alle 19.00), sabato 14 settembre (dalle 10.00 alle 19.00) e domenica 15 settembre (dalle 10.00 alle 18.00).

Cos'è l'intermodalità

Si tratta di una modalità, diventata ora un trend in crescita, che garantisce la stessa efficienza del trasporto tradizionale, incentivando però all’utilizzo di mezzi pubblici e di veicoli “green”, contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento nelle città e ad aumentare la sicurezza stradale.

Durante i giorni dell'evento, Trenitalia, che è l'Official Green Carrier della manifestazione, potenzierà i collegamenti sulla tratta che porta a Misano Adriatico, dove sarà attivata la fermata straordinaria a Misano su alcuni collegamenti Intercity della linea Adriatica.

Grazie a Trenitalia si potrà "saltare la fila"

Inoltre tutti coloro che all'ingresso del Festival esibiranno un biglietto Intercity, Intercity Notte o Regionale di Trenitalia con destinazione Misano, Pesaro, Cattolica, Rimini, e con data di viaggio nel periodo compreso tra i 2 giorni antecedenti e il giorno stesso dell’ingresso all’Italian Bike Festival, potranno usufruire del “salta la fila”, la corsia preferenziale per accedere.

Tutti i partecipanti potranno anche beneficiare di un ulteriore servizio gratuito dalle stazioni di Riccione e Misano Adriatico, che consentirà di percorrere l’ultimo miglio a bordo delle navette a metano di Start Romagna.

Grande soddisfazione da parte di Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia: " Sono tante le iniziative di Trenitalia che si traducono in una maggiore integrazione tra treno e bici. Il Regionale di Trenitalia, ad esempio, ha deciso di supportare l'intermodalità anche investendo sui treni, al fine di offrire, sui convogli, sempre più spazio alle biciclette. Tra Regionali e Intercity sono a disposizione circa 27mila posti bici offerti ogni giorno. Un numero destinato a crescere anche grazie al rinnovo della flotta" , ha spiegato.

Viaggiare "Green"