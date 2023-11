"Ciaociao", "juventus". Gli italiani e le password: ecco quali non usare

Per la prima volta da tanti anni a questa parte, la celebre 123456 non risulta più in cima alle preferenze degli italiani per quanto concerne la scelta della password a cui affidare la sicurezza dei propri profili sul web.

Di primo acchito si potrebbe pensare, forse in modo troppo ottimistico, che in tanti abbiano finalmente compreso che non si tratta affatto di un codice sicuro per proteggere i dati personali in rete, optando per delle scelte più adatte a tutelarsi dai cybercriminali, ma purtroppo non è così. La password a essere balzata in vetta nella particolare classifica in genere redatta a fine anno, se possibile, è addirittura peggio: si tratta, infatti, di "admin", vale a dire quella di accesso generalmente impostata di default dai produttori.

La lista delle nuove preferenze nei vari Paesi del mondo, Italia compresa, è stata redatta sulla base di uno studio condotto da NordPass in collaborazione con alcuni ricercatori che hanno agito in modo indipendente: ad essere sottoposti a specifica analisi sono stati circa 4,3 terabyte di dati estratti da varie fonti a disposizione pubblicamente, alcune delle quali reperite sul Dark Web. A rientrare nello studio anche tutta quella serie di credenziali di accesso rubate tramite Taurus, Azorult, Redline, Vidar, Raccoon e Cryptbot.

Come detto, quindi, si parte da "admin", che dopo tanto tempo è riuscita a scalzare dal primo gradino del podio la famosa "123456". Al terzo posto "password", che precede la stessa "Password", da cui differisce solo per la scelta di utilizzare una maiuscola iniziale. Quinta piazza per "12345678" e sesta per "123456789", a confermare ancora una volta l'amore per le sequenze numeriche banali. Settimo posto per "password99", poi a chiudere la top ten arrivano "qwerty", "UNKNOWN" e 12345. Fuori dalle prime dieci alcune delle password più gettonate degli ultimi anni, come ciaociao, juventus, napoli e martina.

A livello globale non c'è di certo più fantasia, dato che primeggiano i codici numerici sequenziali più banali: il podio è occupato da "123456", "admin" e "12345678". A seguire "123456789", "1234", "12345", "password", "123", "Aa123456" e infine "1234567890".

Il consiglio degli esperti rimane sempre quello di modificare spesso le proprie password e di variarle il più possibile l'una dall'altra, evitando di avere la stessa per diversi servizi web. Meglio ancora sarebbe utilizzare un password manager che le generi in modo casuale automaticamente e le salvi.

In generale risulta che gli italiani tendono a scegliere codici semplici per gli account delle piattaforme di streaming e combinazioni più complesse per quelli legati a servizi finanziari. Quasi un terzo delle password predilette (31%) sono sequenze di codici numerici, ma resta ancora forte la passione per il calcio, dato che "juventus", pur scivolato fuori dalla top ten, si mantiene in alto in classifica.