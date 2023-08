"Voi come i migranti albanesi del '91". Lo schiaffo del premier Rama ai turisti italiani

I tempi sono un po' cambiati. "E ancora non avete visto niente". I numeri in crescita del turismo in Albania fanno gongolare il premier Edi Rama. Sui social il primo ministro albanese ha evidenziato a modo proprio, e con una discussa ironia, l'inversione di rotta rispetto al numero di italiani che scelgono di trascorrere le loro vacanze nel Paese balcanico. In un post pubblicato in rete, il politico ed ex cestista ha accostato due immagini dello storico sbarco della nave Vlora, arrivata 32 anni fa al porto di Bari carica di migranti albanesi. "1991 - Albanesi partono per l’Italia", ha scritto Rama in italiano sopra il primo scatto. E poi, scherzando, sopra il secondo ha aggiunto: "2023 - Italiani partono in ferie per l'Albania".

Italiani in vacanza in Albania, il post del premier Rama

L'ironia del premier albanese è scattata dopo una serie di articoli che - anche in Italia - evidenziavano come, in effetti, i numeri del turismo nostrano nel vicino Paese balcanico siano cresciuti negli ultimi tempi. Secondo dati del governo di Tirana, nei primi sei mesi dell'anno i turisti italiani che hanno scelto l'Albania per trascorrere un periodo di vacanza sono stati più di 310mila. Nello stesso periodo, sono arrivati nel Paese 3,4 milioni di turisti stranieri, il 33% in più rispetto al medesimo semestre del 2022. "E aspetta aspetta, non avete ancora visto niente", ha commentato ancora Edi Rama, a margine di quel fotomontaggio che subito ha attirato l'attenzione.

In molti, infatti, hanno accolto quel post con un sorriso, altri invece lo hanno criticato per quell'accostamento di immagini e di parole, ritenuto addirittura indelicato nei confronti degli albanesi che hanno vissuto quel difficile periodo di migrazioni. Certo, rimanendo ancorati all'attualità, è un fatto che il turismo italiano stia facendo sorridere e non poco gli operatori albanesi del settore. Secondo l’Agenzia telegrafica albanese, al porto di Durazzo il primo fine settimana di agosto ha registrato 20.378 ingressi. Stando invece ai dati di Airports Council International-Europe, l'aeroporto di Tirana ha registrato un +105,1% di transiti nel primo semestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il boom di turisti in Italia

In realtà, e per onore di cronaca, va sottolineato che anche il nostro Paese sta vivendo un'ottima stagione turistica, con presenze record e soggiorni da parte di viaggiatori stranieri. E il dato ulteriormente positivo è che il boom ha riguardato tutte le regioni italiani. Secondo le stime di Demoskopika di inizio stagione, gli arrivi saranno in totale 68 milioni e quasi 267 milioni le presenze. È chiaro, poi, che ognuno gongoli a modo suo e per il proprio Paese. E certo, il fatto che molti italiani abbiano scelto l'Albania per le loro ferie è comunque un elemento da valutare senza miopi campanilismi.