Jannik Sinner, la vittoria a Wimbledon, il regalo "speciale" e l’incontro con la famiglia reale: "Anche voi giocate a tennis?"

La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon non è stata soltanto una pagina memorabile per lo sport italiano, ma anche un'occasione di incontro tra il tennista azzurro e i reali inglesi. Subito dopo aver sollevato il trofeo, conquistato in finale contro Carlos Alcaraz, Sinner ha ricevuto i complimenti e il calore della principessa Kate Middleton, "madrina" dell’evento, e dei giovani principi George e Charlotte, presenti in tribuna insieme al padre, il principe William.

L’incontro con la Royal Family

Stringendo ancora tra le mani il trofeo appena vinto, Jannik si è rivolto sorridente ai piccoli reali: " Giocate a tennis? Fantastico! Con che racchetta giocate? ", ha chiesto con naturalezza. I bambini hanno annuito timidamente, sorridendo. Sinner ha regalato loro due palline autografate. Ma non è finita lì. La principessa Kate ha preso una terza pallina e, con un sorriso, ha aggiunto: " Ne hanno portata una anche per il loro fratellino ", il principe Louis, assente all’evento ma incluso nel dono affettuoso del campione.

Sinner, visibilmente emozionato, ha ringraziato: " Grazie per essere venuti, è stato un onore giocare di fronte a voi ". Kate, raggiante in un elegante abito blu royal, ha risposto con parole cariche di stima: " Sei un’ispirazione per tutti, anche per loro ", indicando i suoi figli George (11 anni) e Charlotte (10).

Domande regali e un po’ di leggerezza

La conversazione si è fatta poi più leggera. Kate ha chiesto al campione: " Cosa farai ora, ti prendi qualche giorno di riposo? ". Sinner ha risposto di sì, si prenderà una pausa prima di partire per gli Stati Uniti. Poi, incuriosita, la principessa ha domandato: " Stasera festeggiate? ". " Sì, è bello perché c'è anche la mia famiglia. Di solito non viaggiano con me ", ha raccontato Jannik con un sorriso.

Tra emozione e protocollo

L’incontro è stato preceduto da qualche minuto di incertezza dietro le quinte: al termine del match Sinner si è consultato con il capo degli arbitri, Denise Parnell, chiedendo consigli su come rivolgersi a Sua Maestà durante la premiazione. Tutto, però, si è svolto nel massimo rispetto del protocollo e della spontaneità.

Il siparietto dagli spalti: "Ti amo Kate"

Poco prima della cerimonia, un momento curioso ha rubato la scena: mentre Kate si avvicinava al campo per consegnare il trofeo, uno spettatore ha urlato “ Ti amo Kate!” . La scena è stata colta in diretta e ha fatto subito il giro del web. La principessa non ha nascosto la sua reazione: ha riso di gusto, contagiando chi le era vicino, prima di rientrare nei panni ufficiali e consegnare il premio a Sinner.

Lo stile impeccabile di Kate

Dopo il look panna total white indossato per la finale femminile, la principessa ha optato per un outfit blu firmato Roksanda, in perfetta sintonia con l’eleganza dell’evento. A completare il look, un cappello di paglia a tesa larga di LK Bennett, già visto nel 2022, e un paio di décolleté nude Ralph Lauren.

Una vittoria che va oltre il tennis

La giornata a Wimbledon ha sancito non solo una grande impresa sportiva per l’Italia, ma anche un momento di riconoscimento internazionale per Jannik Sinner, capace di conquistare il pubblico, e

persino la famiglia reale, con il suo talento e la sua semplicità. Una celebrazione di sport, eleganza e umanità, che resterà impressa non solo negli annali del tennis, ma anche neldegli appassionati.