Kevin, dal calvario degli ospedali alla speranza: cos'è la malattia rara che combatte da 6 anni

Kevin Polidoro ha compiuto 6 anni lo scorso 5 dicembre. Da quando è nato convive con una malattia rara, unica al mondo nel suo genere: la emimelia tibiale 5c. Non può correre né saltare come gli altri bambini della sua età perché la patologia da cui è affetto impedisce alle ossa della gamba destra di svilupparsi. Ciononostante i suoi genitori stanno facendo l'impossibile per garantirgli una vita serena e "normale". La speranza è arrivata dalla Florida, dove l'equipe guidata dal dottor Dror Paley ha fondato una clinica all'avanguardia nell'allungamento delle ossa. Ma i costi per sostenere gli interventi sono notevoli: serve un aiuto concreto. La mamma e il papà del piccolo bimbo torinese hanno lanciato un sito e una pagina Facebook - realizziamoilsognodikevin.it - con l'auspicio di poter raccogliere i soldi necessari per le prossime operazioni.

La malattia rara

Sin dalla nascita Kevin è privo di tibia, ginocchio e caviglia. Il calvario ospedaliero è cominciato a 6 mesi, quando è stato sottoposto al primo intervento chirurgico. A quella operazione ne sono seguite altre, purtroppo senza successo. La buona notizia è arrivata nel 2019: " Il dottor Paley ci ha dato la possibilità di avere una visita in Polonia. - racconta al Corriere.it Zamira Sadiku, mamma di Kevin - E ci ha detto che sarebbe stato possibile salvare la gamba di nostro figlio ". Da quel momento è nato il comitato "Realizziamo un sogno per Kevin" di cui fanno parte, oltre ai genitori del bimbo, tantissime persone generose che aiutano la raccolta fondi. Ma non basta.

I costi delle operazioni

Il costo di ogni intervento chirurgico si aggira attorno ai 200mila euro. Una spesa a cui bisogna aggiungere mesi di pernottamento in Florida, compresi quelli della riabilitazione, e pasti anche per i genitori (il papà nel frattempo è stato costretto a lasciare il lavoro). La prima operazione, costata 264mila euro, è stata coperta per l'80% dalla Asl, per fortuna. Ma il piccolo Kevin dovrà sostenere almeno 3 o 4 interventi fino al compimento della maggiore età. Serve un aiuto concreto.

La raccolta fondi