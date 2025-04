L’incredibile sparata green: “Il sessismo aggrava la crisi climatica”

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dibattito sul cambiamento climatico prosegue senza sosta. Tra le cause e il presunto ruolo dell’uomo, lo scontro è rovente. Ma attenzione anche alle sparate integraliste, che fanno parte della galassia woke. È il caso di Friederike Otto, docente di climatologia all’Imperial College di Londra nonché co-fondatrice del World Weather Attribution, realtà che si impegna a determinare l’influenza del riscaldamento globale sull’intensità e la probabilità di un evento meteorologico estremo. L’esperta sta promuovendo un libro (“Why We Need to Fight Global Inequality to Combat Climate Change”, ndr) e in un’intervista al Guardian ha affermato senza il minimo dubbio che anche “il sessismo aggrava la crisi climatica”.

Secondo quanto dichiarato al quotidiano britannico, la crisi climatica è una conseguenza delle disuguaglianze e delle ingiustizie globali. “Se ci si attiene alla fisica, il riscaldamento è causato dalla quantità di carbonio presente nell’atmosfera, ma la quantità di carbonio presente nell’atmosfera è causata dalla combustione di combustibili fossili. Ed è anche vero che coloro che beneficiano della combustione di combustibili fossili sono le poche persone già ricche che possiedono le aziende” la sua versione: “La stragrande maggioranza delle persone non ne trae beneficio. Il sogno americano è la mobilità sociale, non la combustione di combustibili fossili”.

Entrando nel dettaglio della sua teoria, come anticipato, alla base del riscaldamento globale ci sarebbero razzismo, colonialismo e appunto sessismo: “Il problema sarà risolto solo se affrontiamo le cause profonde. Io sostengo che queste siano le disuguaglianze nella nostra società”. Poi, nello specifico, il visionario legame tra crisi climatica e sessismo: “In tutti gli studi che abbiamo condotto, abbiamo scoperto che più le strutture di una società sono patriarcali, maggiori sono le conseguenze del cambiamento climatico.