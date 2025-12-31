L’offerta sale a oltre 2.400 corse giornaliere. 760mila passeggeri tra studenti e pendolari

La nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell'offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO: sono queste le principali novità previste dall'orario invernale di Trenord, entrate in vigore a partire da domenica 14 dicembre. Ma non solo. Sono state aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. E i treni Milano Cadorna-Malpensa effettuano la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con la zona di Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, l'offerta ferroviaria di Trenord ora supera le 2400 corse giornaliere, un dato record in Italia, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio. L'orario invernale non ha portato solo la nuova linea S19, ma anche la linea Alessandria-Mortara-Milano, che aveva origine e destinazione a Milano Porta Genova, da Milano San Cristoforo ha deviato il percorso lungo la Cintura Sud, fino a Milano Rogoredo. La stazione di Milano Porta Genova ormai è stata chiusa al servizio commerciale. In seguito a un accordo fra Regione Lombardia, Piemonte, Liguria, sono stati potenziati i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova. I treni della linea Milano Centrale-Pavia-Alessandria, che prevede una corsa ogni due ore per direzione, sono stati prolungati ad Asti. Grazie all'integrazione con il servizio Regionale Veloce Milano Centrale-Genova/Riviere di Trenitalia, che effettua una corsa ogni due ore per direzione, è stato garantito un collegamento all'ora fra Milano Centrale e Tortona.

Sul collegamento Milano Greco Pirelli-Pavia-Novi Ligure, su cui oggi sono effettuate corse di rinforzo negli orari di punta, il servizio è stato potenziato fino a offrire una corsa ogni due ore per direzione. Complessivamente, grazie a questi potenziamenti sul collegamento Milano Rogoredo-Tortona circola ora un treno ogni 30 minuti per direzione.