Lauren Sánchez diventa “Bezos” e svela l’abito da sposa. Matteo Bocelli apre la cerimonia con Elvis

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno pronunciato il fatidico “sì” e sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia, tenutasi oggi sull’isola di San Giorgio, di fronte alla splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia, si è svolta nel massimo riserbo. L’evento, rigorosamente blindato, ha visto l’assenza totale di telecamere e fotografi. Secondo indiscrezioni, perfino agli ospiti sarebbe stato chiesto di lasciare i telefoni cellulari in hotel per garantire la massima privacy alla coppia e preservare l’intimità del momento. Una cerimonia da sogno, sullo sfondo incantato dell’isola di San Giorgio a Venezia. L’evento, già definito “le nozze dell’anno”, ha unito glamour, romanticismo e note musicali d’autore.

La partecipazione di Matteo Bocelli

Ad aprire la cerimonia, in un’atmosfera di silenzio sospeso interrotto solo dagli applausi degli ospiti, è stata la voce di Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli. Il giovane artista ha emozionato gli invitati con un’interpretazione di Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley, una scelta che ha dato al momento un tocco di eleganza senza tempo. Secondo quanto riferito da Adnkronos, la sua voce è stata udita persino da un taxi acquatico nei pressi dell’isola, a testimonianza della suggestione del momento.

L'abito da sposa

Ma il vero annuncio è arrivato poco dopo, direttamente dai social. Lauren Sánchez ha svelato il suo abito da sposa con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Nella stessa occasione, ha aggiornato il suo nome in, accompagnando l’immagine con la data “27/6/2025” e un cuoricino. Un gesto semplice ma potente, che ha ufficializzato l’unione non solo davanti agli ospiti ma anche davanti al mondo.