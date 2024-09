Il lavoro in un mondo che cambia, XXIV Congresso mondiale della Società internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale

Ascolta ora 00:00 00:00

I cambiamenti del mondo del lavoro sono attualmente al centro dell'interesse e del dibattito internazionale. L'avvento di nuove figure professionali, i cambiamenti fisiologici di quelle attuali, sono temi di estrema attualità. Se ne parlerà approfonditamente dal 17 al 20 settembre 2024 all'Auditorium Parco della Musica, nel XXIV Congresso mondiale della Società internazionale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (ISLSSL) organizzato dall'Universitas Mercatorum del Gruppo di Education Multiversity, dal titolo "Il lavoro in un mondo che cambia: la ricerca dei diritti del lavoro e della giustizia".

I patecipanti

L'importante congresso sarà aperto da Giovanni Cannata, Rettore dell' Universitas Mercatorum Luciano Violante, President of Multiversity Fabio Vaccarono, CEO di Multiversity Stefano Scarpetta, Direttore per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali dell'Ocse Maria Emilia Casas Baamonde, Presidente di ISLSSL Marco Mocella, Professore di Diritto del lavoro, membro del Comitato scientifico e Coordinatore del Comitato Organizzativo del XXIV World Congress.

Temi di grande interesse

Nella prima giornata sarà presente anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone. L’iniziativa è stata accolta con grande favore da studiosi provenienti da varie parti del mondo, come dimostrano gli oltre 400 abstract pervenuti in occasione della call for paper lanciato nei mesi scorsi; e gli oltre 650 isciscritti che hanno deciso di aderire.

Il congresso rappresenta un'importante occasione per parlare in un contesto internazionale, sulle tematiche più attuali

che investono il mondo del lavoro e per condividere i risultati di ricerche pere diffondere informazioni relative a studi e pubblicazioni su libri e riviste.