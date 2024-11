La nonnina dello Zambia diventata icona di stile. Chi è Legendary Glamma

Ascolta ora 00:00 00:00

Su Instagram è conosciuta come Legendary Glamma, l'ultima influencer nata dai social. Nella vita privata è Margret Chola, un'arzilla vecchietta - età dichiarata 85 anni - abitante di uno sperduto villaggio in Zambia che con i suoi look stravaganti ha conquistato il web. A farla diventare famosa è stata la nipote, Diana Kaumba, una stilista newyorkese che durante un viaggio nella sua terra natale ha voluto giocare con l'anziana nonna, che vive in una fattoria, trasformandola in una modella. Le foto pubblicate su Instagram quasi per scherzo hanno però avuto una presa particolare sul pubblico e l'anziana signora è diventa ben presto una celebrità.

Margret Chola, il boom sui social

L'account personale di Legendary Glamma è attivo da soli sette mesi ma ha già collezionato 135mila follower, che seguono e commentano gli outfit indossati dall'anziana. La prima foto, pubblicata il 19 aprile scorso, raccolse 3mila like e mostrava l'arzilla 85enne con un look decisamente futuristico: zeppe arcobaleno ai piedi, occhiali a specchio stile sciatore e ampio abito argentato. Giorno dopo giorno, il profilo si è riempito di foto con look sempre più colorati e audaci, tutti studiati dalla nipote in shooting improvvisati nel poverissimo villaggio a pochi chilometri dalla capitale Lusaka. Il gradimento dei fan è cresciuto costantemente sfiorando 25mila like a post e il successo si è consolidato con video e reel, tanto da fare finire Margret Chola sulle maggiori riviste di moda e sui siti di informazione in tutto il mondo.

Sulle orme di Iris Apfel

Legendary Glamma è diventata una sorta di icona di moda e la nipote Diana Kaumba, intervistata dalla BBC, ha raccontato in che modo la nonna è diventata un fenomeno virale: "Ho pensato che sarebbe stato divertente vestirla con pezzi di alta moda e poi fotografarla nel suo habitat naturale. Quando ho visto che dopo poche ore il post aveva già superato mille like ho capito che poteva diventare un punto di riferimento" . Il mix di stili molto diversi tra loro, i colori sgargianti e gli accessori spesso esagerati le hanno conferito un'allure minimal-chic che a molti ha ricordato Iris Apfel, l'interior designer statunitense diventata icona di stile e morta a marzo 2024, e il contrasto con la povertà del villaggio in cui vive l'anziana hanno fatto il resto.

Il messaggio di Legendary Glamma

"Non sapevo di poter avere un tale impatto sui social a quell'età", ha detto Margret alla BBC, proseguendo: "Sono sorpresa che così tante persone mi apprezzino, voglio che i giovani sappiano che gli anziani hanno molto da offrire. Non metteteli da parte, amateli allo stesso modo fino alla fine.

Dopotutto, invecchiare è il destino di tutti". Un destino che in qualche mondo sua nipote le ha cambiato, trasformando in un'icona social in grado di conquistare copertine di riviste e persino vedersi dedicare una mostra con le sue foto a New York.