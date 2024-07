"Leggerezza", perché la miglior vendetta è vivere bene - LIVE

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, al Teatro Petruzzelli di Bari, prende il via la settima edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato dal vicedirettore del Giornale, Nicola Porro. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione è l’importanza del Made in Italy.

La sessione della mattina di sabato, dopo l'ormai classica Zanzara nella Zuppa, si apre con la lecture “Leggerezza” dell’attrice e conduttrice televisiva Benedetta Mazza sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo.

A seguire, alle ore 11.30, la tavola rotonda ‘Una rete per l’Italia’ con:

Angelica Donati , Head of Business Development di Donati S.p.A;

, Head of Business Development di Donati S.p.A; Pietro Labriola , AD Tim;

, AD Tim; Guido Grimaldi , Commercial Director Grimaldi Group - Presidente ALIS;

, Commercial Director Grimaldi Group - Presidente ALIS; Mauro Crippa , Direttore generale informazione e comunicazione Mediaset;

, Direttore generale informazione e comunicazione Mediaset; Gianluca De Marchi , CEO Urban Vision;

, CEO Urban Vision; Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato E-Distribuzione.

La mattinata si

conclude, alle ore 12:30, con le ‘Sedute satiriche’ di

Il Giornale è media partener dell'evento. Clicca qui per conoscere tutta la programmazione della Ripartenza 2024.