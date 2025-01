Leidaa, la nuova campagna per salvare gli animali vittime di gravi maltrattamenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Muti e indifesi: sono tantissimi, in tutta Italia, gli animali che subiscono la crudeltà dell’uomo. Basti pensare che ben il 29% dei procedimenti penali per reati a danno di animali, nel nostro paese, riguarda il maltrattamento, che nei casi più gravi porta alla morte.

L'orrore sotto i nostri occhi

Animali incatenati, chiusi in piccole gabbie, percossi, bruciati, torturati, seviziati. A queste vittime di mani scellerate la Leidaa (Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente) dedica la campagna “Stop alla violenza: aiuta gli animali, vittime di abusi e maltrattamenti”, per creare un centro dedicato alla salvezza, alla cura e alla riabilitazione degli animali che dell’uomo hanno conosciuto solo il peggio.

Ferite nel corpo e nell'anima

Animali che hanno ferite nel corpo e nell'anima, che meritano una nuova opportunità e l'affetto di una famiglia. Recuperare salute e fiducia richiede tempo e risorse. Ecco perché Leidaa chiede aiuto a tutti coloro che amano e rispettano i nostri amici non umani, perché non vada perduta neanche una delle vite che la malvagità di pochi mette ogni giorno in pericolo.

Leidaa per questo chiede l'aiuto di tutti. Dal 17 gennaio è iniziata la campagna che durerà fino al 2 febbraio dove sarà possibile donare 2 euro inviando un sms al numero 45589 o 5-10 euro, a seconda della compagnia telefonica, chiamando da linea fissa. Una piccola somma che può fare la differenza.

La difficoltà di recuperarli

Gli animali vittime di percosse, sevizie, privazioni richiedono particolari attenzioni. Dopo le cure necessarie per ristabilire la salute, è spesso necessario un lungo e costoso percorso di recupero in un centro dedicato perché ritrovino fiducia nell’uomo. Di fronte al trauma, infatti, non tutti i cani e i gatti reagiscono allo stesso modo: alcuni, nonostante tutto, mantengono uno splendido carattere, altri si chiudono completamente in se stessi e rifiutano il contatto con l’uomo, altri ancora reagiscono con aggressività ai tentativi di approccio. In questi casi occorre un periodo di riabilitazione per recuperare un corretto rapporto con gli uomini e con gli animali, in modo da essere nuovamente adottabili.

Il grande lavoro di Leidaa

Oltre a salvare gli animali in pericolo, oltre a favorire le adozioni, la Leidaa promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sul benessere e sulla tutela degli animali. Leidaa si propone infatti di contribuire alla creazione di una nuova coscienza animalista e ambientalista, attraverso i mezzi di comunicazione, la formazione e il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni.

Grazie all’impegno e all’operato dei suoi volontari, in tutte le Regioni italiane, e del suo corpo di Guardie zoofile, l’associazione si occupa del mantenimento, della cura e del benessere di cani, gatti e altri animali abbandonati in Italia, garantendo affidi e adozioni sicure, e contrasta la violenza sugli animali e il loro sfruttamento in tutte le forme.