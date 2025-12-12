A Leolandia arriva il Gran Galà d’Inverno: debutta il nuovo musical delle feste

Il Natale a Leolandia parte in anticipo e, per l’edizione 2025, si arricchisce di due nuove produzioni originali che puntano a stupire grandi e piccoli. La novità più attesa è il Gran Galà d’Inverno, un musical in stile Broadway che porterà sul palco 25 artisti tra cantanti, ballerini e performer, accompagnati da un ospite speciale. Uno spettacolo ricco di colori, scenografie scintillanti, coreografie d’impatto ed effetti che richiamano tutta la magia delle festività, tra fiocchi di neve giganti e momenti ad alto coinvolgimento emotivo.

Accanto al musical, debutta anche Il Regno del Natale Incantato, un racconto teatrale pensato per immergere il pubblico in un universo fiabesco popolato da elfi, fate, principi e principesse, sospeso tra sogno e immaginazione.

Un Natale da vivere insieme

L’edizione di quest’anno celebra il valore del tempo condiviso. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua baita per un ricordo fotografico o per consegnare la loro letterina, mentre nel laboratorio del Truccabimbi truccatori e artisti faranno diventare tutti protagonisti del Natale, con scintille di colore e fantasia.

Gli amanti delle emozioni forti troveranno pane per i loro denti nella zona Crazy Circus, dove attrazioni come Blade Storm e Big Spin promettono adrenalina pura. Per chi preferisce un ritmo più rilassato, non mancano classici intramontabili come la Giostra Cavalli, il Trenino Thomas o il Gufaliante, perfetti per scattare foto suggestive tra le luci del parco.

Pattinaggio, street food e musica sotto l’albero

Tra le attività più attese spicca la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, collocata sotto lo sguardo del drago Argo. Dopo qualche giro sul ghiaccio, sarà impossibile resistere ai profumi dello street food natalizio, dove waffle, crepes, biscotti e persino una singolare cioccolata calda rossa al gusto di pandoro attendono i visitatori.

A riscaldare l’atmosfera ci penserà Canzoni sotto l’Albero, un medley festoso cantato e ballato insieme a Leo, Mia e a tutti i personaggi simbolo del parco. E tra baby dance e animazioni itineranti, la festa continua fino al tramonto.

Personaggi dei cartoon e un albero di 20 metri

Al calare della sera prende vita la Parata del Natale Incantato, un appuntamento in cui sfilano i beniamini delle serie animate: Masha e Orso, i Superpigiamini, Bing e Flop, Bluey e Bingo, oltre a Ladybug e Chat Noir. Il gran finale è affidato alla tradizionale accensione del grande albero di Natale, un gigante di oltre 20 metri che illuminerà il parco sotto una suggestiva nevicata artificiale.

Promozioni per la stagione natalizia

Per tutto il periodo del Natale Incantato, Leolandia propone un’offerta speciale: 3 ingressi al prezzo di 1, con i primi due