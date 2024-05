L'essere umano dopo l'Intelligenza Artificiale. La trasformazione e l'unicità

Parte da Milano la prima tappa di un Tour internazionale per le Imprese dedicato all’Unicità dell’Essere Umano dopo l'avvento dell'Intelligenza artificiale, che sempre di più si sta affermando come un'epocale trasformazione della nostra società e del modello di business delle aziende, attratte dalle sue infinite potenzialità.

Il timore oltre la curiosità

Tutto questo però non placa il timore che questa possa in qualche modo superare l’intelligenza umana sia individuale che collettiva, nonostante l'AI ACT varato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’UE, ne abbia regolamentato le aree e le modalità di utilizzo.

Gli aspetti importanti

Basandoci sul fatto che si tratta di una nuova tecnologia, che ha avuto però un impatto travolgente sulle nostre vite e sul lavoro, tanti sono gli interrogativi che sia la gente comune che le aziende si pongono. In che modo l’AI sta rivoluzionando gli aspetti chiave del nostro modo di comunicare e di fare impresa? Quali sono le linee guida per trasformare l’innovazione digitale in Asset strategico per la competitività? Sarà solo un rivoluzione da governare oppure un guanto di sfida da accogliere con le nostre migliori risorse?

Su queste e molte altre importanti domande indaga Action Agency, Agenzia specializzata in comunicazione da sempre sensibile ai trend dell’innovazione e attenta ai suoi impatti sui linguaggi e sull’evoluzione semantica, organizzatrice dell'evento: “Orbits-Dialogues with intelligence” in programma il 25 settembre 2024 al Teatro Alcione di Milano.

Un nuovo concept di comprensione

Si tratterà di un evento inedito e innovativo, uno Show-How dedicato all’Unicità dell’Essere Umano dopo l’AI. Quella di Milano sarà la prima tappa di un tour internazionale dedicato al mondo delle imprese e delle Start Up impegnate ad affrontare questa sfida. La regia di questo evento dell'Agenzia di Manuela Ronchi - Ceo di Action Holding fra le massime esperte di marketing e comunicazione strategica nel nostro Paese, è stata affidata a Luciano Floridi, filosofo e autorevole esperto di etica digitale, che guiderà i partecipanti nella comprensione dell’intelligenza artificiale “human oriented”.

Floridi indicherà la via per valorizzare gli aspetti che rendono l’intelligenza umana imprevedibile, creativa oltre ogni logica razionale, libera da ogni algoritmo e per questo non replicabile. Il suo sguardo “orbitale” e pluralista sarà al centro di un format teatrale, coreografico, a tratti sorprendente, che farà da palcoscenico ad un’analisi multi-dimensionale dell’AI generativa.

Un format interattivo

A caratterizzare Orbits sarà soprattutto il suo format, interattivo e dialogico, che coinvolgerà in modo attivo anche il pubblico, con domande e proposte di spunti di analisi: “ Abbiamo scelto la dimensione delle orbite traendo ispirazione dalla duplice valenza semantica della parola, che racchiude sia il prefisso ‘Or’, inteso come infinite alternative, che ‘Bits’, ovvero il binary digit che rappresenta l’emblema per antonomasia del mondo digitale ”, spiega il Professor Floridi.

“ Ed è proprio la visione orbitale e pluralista a rendere unico Orbits , - spiega ancora il filosofo - che alza lo sguardo per osservare a 360 gradi il nostro pianeta, sempre più digitalizzato, da prospettive diverse, mantenendo però il focus sulla nostra unicità di esseri umani. Orbits avrà, inoltre, la stessa circolarità e ricorrenza delle stagioni per offrire a imprese, manager e start-up un palcoscenico di incontro a cadenza annuale, a Milano, New York e nelle principali capitali europee ”.

I temi centrali

Lo Show-How approfondirà l’impatto e le infinite potenzialità dell’innovazione digitale e dell’AI nei settori chiave dell’Essere Umani: dall’intrattenimento alla salute fino alla difesa nazionale, dall’impatto sui settori governativi all’evoluzione del lavoro e della formazione. Trasversali agli ambiti di dialogo saranno le macro coordinate della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza sociale, della sovranità e della scacchiera delle relazioni internazionali. Fra i temi centrali dell’evento ci sarà anche l’importanza della continua riscoperta e valorizzazione del capitale semantico, dell’umanesimo e della filosofia per salvaguardare l’autenticità dei contenuti e la creatività dell’essere umani, come spiega Floridi

“ In un’epoca sempre più dominata dalla produzione automatica dei contenuti dobbiamo uscire dalla logica dell’output per difendere la centralità dell’ingegno umano, rivalutando il processo ed il capitale semantico che stanno dietro ai contenuti. Un capitale unico, fatto di storia, tradizione e artigianalità irripetibili - prosegue Floridi. - Ricordiamoci che siamo noi a fare le domande e a decidere la bontà e l’utilizzo delle risposte da parte dell’AI ”.

La visione imprenditoriale

Non mancherà infine un messaggio ai manager e alle imprese di prossima generazione: “ La miglior risposta alla sfida dell’evoluzione digitale, anche in azienda, è nel binomio intuizione-riflessione, ma per difendere la propria creatività e saper ascoltare l’intuizione, i manager devono uscire dal rumore che li circonda e riscoprire la potenza generativa della noia. Perché anche il silenzio e la capacità di ascoltarlo sono parte integrante dell’essere umani dopo l’AI ”.

Le iscrizioni sono aperte ad aziende, manager, professionisti e start-up fino a esaurimento posti.