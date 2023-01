Libero, Inwind e Virgilio non funzionano: è giallo sulle caselle email

I servizi delle caselle di posta elettronica di Libero (sotto cui ricadono anche quelle con dominio Inwind) e Virgilio continuano a non funzionare. I problemi hanno avuto inizio nella tarda serata di domenica 22 gennaio e sono continuati per tutta la giornata successiva. Qualche fortunato è riuscito a inviare e ricevere mail a singhiozzo, per altri utenti non c’è stata neppure questa possibilità. Questa mattina, martedì 24 gennaio, ecco un nuovo picco di segnalazioni da parte dei moltissimi fruitori del servizio.

I picchi di segnalazioni

La maggior parte delle segnalazioni sul sito DownDetector si sono avute dalle 8.22 alle 9.22 per quanto riguarda Libero, e dalle 8.51 alle 10.6 per quanto concerne invece Virgilio. Il malfunzionamento potrebbe essere dovuto a dei problemi tecnici che si sono verificati sull'infrastruttura del provider di ItaliaOnLine, ovvero quello su cui i servizi in questione si appoggiano. Il problema riguarda circa 9 milioni di caselle di posta elettronica. Quando l'utente tenta di collegarsi alla propria casella ecco arrivare il solito messaggio dall’azienda: "Gentile utente, a partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail. Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione. Lo staff di Libero" .

Il timore degli utenti